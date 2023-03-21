賈永婕認了「跟風看BLACKPINK」？本人火速刪除留言
南韓大勢女團BLACKPINK來台舉辦世界巡演，賈永婕被現場粉絲控訴整晚站立擋人視線，她解釋自己也被擋到才站起來，道歉後被抓包位子疑似就在第一排，遭質疑說謊，有酸民譏她跟風追星，賈永婕直接回擊。
記者楊穎軒／綜合報導
BLACKPINK第二天演場會開唱前，一名網友到賈永婕IG留言：「跟風仔今天記得坐著看演唱會。」賈永婕也不甘示弱，立刻回覆：「跟風仔今天不跟風，回台北了！」被解讀承認自己不是真的「BLINK」（粉絲暱稱），而她隨後刪除該條留言。
看BLACKPINK第一場演出的粉絲在臉書火大表示，賈永婕一行人當晚頻頻站立擋住後排視線，「叫妳們第一排的人坐下好幾次了還一直站起來，好不容易搶到第二排的位置，只能看妳們的頭跟背影，真的氣死！」還附上照片當證據。
賈永婕後來發文道歉，指自己坐在舞台側邊6800元的位子，現場氣氛真的很嗨，靠近舞台中央區域的觀眾都站起來，所以她們也只好站起來才能看到表演，「但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的！」不過網友指她坐在第一排，《NOWnews今日新聞》詢問賈永婕，她說：「謝謝你，我已經在臉書回應了！」不願再隨之起舞。