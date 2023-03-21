洗衣球輸了！「好市多神物」洗超乾淨爆紅　1設計征服媽

2023日本文具大賞出爐！螢光筆可畫點陣圖　這筆一擦變色

▲2023日本文房具大賞出爐，小時候熟悉的橡皮擦跟上時代，變身迷你修正帶，還有顛覆黑色的牛奶毛筆等，8大特色亮點一次看。（圖／誠品提供）
▲2023日本文房具大賞出爐，小時候熟悉的橡皮擦跟上時代，變身迷你修正帶，還有顛覆黑色的牛奶毛筆等，8大特色亮點一次看。（圖／誠品提供）

記者黃韻文/綜合報導

日本文具界兩大盛事，其一就是每年由文具店店員選出的「日本文房具大賞」，堪稱文具界奧斯卡。今年最新得獎名單出爐，2023年度最大獎「金獎」得主是PILOT iro-utsushi 木質沾水筆，以及獲得創意獎的「牛奶毛筆」、修正賞冠軍的Tombow MONO修正帶，每款都相當有特色，《NOWnews今日新聞》整理8大亮點懶人包一次看。

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📍亮點1：PILOT木質沾水筆
今年最大賞金獎由PILOT的iro-utsushi 木質沾水筆勝出，和典型沾水筆最大的不同，是具有與鋼筆相似的筆尖，在紙上的觸感更柔軟，沾上墨水可流暢寫字或繪畫，簡單清洗就能輕鬆更換墨水顏色。

▲2023日本文房具大賞年度最大獎「金獎」，由PILOT iro-utsushi 木質沾水筆勝出。（圖／誠品書店）
▲2023日本文房具大賞年度最大獎「金獎」，由PILOT iro-utsushi 木質沾水筆勝出。（圖／誠品書店）
📍亮點2：Pentel牛奶毛筆
顛覆毛筆字一定是黑色的印象，Pentel Milky Brush牛奶毛筆獲得年度創意獎，全系列都是粉嫩色調，連在深色紙張也能用，不透明的白色塗鴉可運用疊色創造字體效果，讓人讚嘆毛筆可以這麼可愛。

▲Pentel牛奶毛筆獲封年度創意獎。（圖／誠品書店）
▲Pentel牛奶毛筆獲封年度創意獎。（圖／誠品書店）
📍亮點3：sun-star 四角螢光筆
有別一般斜切螢光筆，sun-star 點狀四角螢光筆拿下彩色筆賞冠軍，採雙頭設計，一邊是細字筆尖可以寫字畫線，另一頭特殊的四角形筆尖，可以像蓋印章般在紙上點印，畫出可愛又復古的點陣圖。

▲彩色筆賞冠軍是sun-star點狀四角螢光筆。（圖／誠品書店）
▲彩色筆賞冠軍是sun-star點狀四角螢光筆。（圖／誠品書店）
📍亮點4：MONO口袋型修正帶
講到橡皮擦就立刻聯想到MONO，連這次修正賞冠軍都被Tombow MONO口袋型修正帶拿下，外型就像小時候人手一個的MONO橡皮擦，迷你尺寸即使行距只有5mm也能修正。

▲修正賞冠軍是Tombow MONO口袋型修正帶。（圖／誠品書店）
▲修正賞冠軍是Tombow MONO口袋型修正帶。（圖／誠品書店）
📍亮點5：PILOT變色魔擦筆
魔擦筆可以用尾端擦掉字跡不稀奇，PILOT推出的Ilmily超細變色魔擦筆，則是透過摩擦改變字體顏色，實用又新奇，奪下今年的年度設計獎。

▲PILOT Ilmily超細變色魔擦筆奪下年度設計獎。（圖／誠品書店）
▲PILOT Ilmily超細變色魔擦筆奪下年度設計獎。（圖／誠品書店）
📍亮點6：PILOT健握搖搖筆
PILOT另一款健握搖搖筆則入選自動鉛筆賞，主打書寫不易手痠，以人體工學為基礎，採用粗軸徑和握持舒適的彈性橡膠握把，減輕寫字時肩膀和手臂的負擔。

▲PILOT健握搖搖筆入選自動鉛筆賞。（圖／誠品書店）
▲PILOT健握搖搖筆入選自動鉛筆賞。（圖／誠品書店）
📍亮點7：古川紙工造型便利貼
可愛便利貼一秒融化人心，有百年歷史的療癒系文具「古川紙工」，推出Wa-Life My Biyori系列造型便利貼，布丁、蛋糕、冰淇淋蘇打等造型貼在書桌或筆記本上，瞬間好紓壓，獲得便利貼賞的肯定。

▲古川紙工「Wa-Life My Biyori系列造型便利貼」獲得便利貼賞。（圖／誠品書店）
▲古川紙工「Wa-Life My Biyori系列造型便利貼」獲得便利貼賞。（圖／誠品書店）
📍亮點8：和紙膠帶
KING JIM Kitta隨身攜帶和紙膠帶獲得紙膠帶賞，可重複黏貼，也能使用油性筆書寫，小巧尺寸便於攜帶，適用於筆記、手帳或是日常包裝，超萌的貓咪款式擄獲大批貓奴的目光。

▲KING JIM Kitta隨身攜帶和紙膠帶獲得「紙膠帶賞」。（圖／誠品書店）
▲KING JIM Kitta隨身攜帶和紙膠帶獲得「紙膠帶賞」。（圖／誠品書店）
誠品線上即起推出「2023文房具大賞搶先看」，蒐羅眾多獲獎商品，單筆消費滿1388元送138元，今（21）日起至3月24日限時4天，消費滿2200元現折220元，眾多亮點商品在全台誠品書店同步販售。蝦皮購物也能搜尋2023日本文房具大賞商品，文具控趕緊入手。

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