美元走軟、台股揚 新台幣早盤一度回升至30.52元
美國聯準會（Fed）將召開利率決策會議，市場預期在歐美銀行相繼出事之下，聯準會可能採取更謹慎政策，美元指數跌至1個月新低，加上進入月底出口商有實質拋匯需求，台股也開高，新台幣兌美元今（21）日早盤回升，一度來到30.52元、升值7.3分，但在市場靜待美國利率決策結果，加上台股漲幅收斂，新台幣升幅也有限，目前拉回至30.581元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
瑞士銀行集團出手收購瑞士信貸銀行，加上各國央行提升流動性以防止銀行業發生危機之後，歐股收漲，銀行股也收高，而美股市在場期盼銀行業的動盪可能趨緩，終場也克服早盤的疲軟收高。台股今日早盤也開高走高，一度站上15500點整數關卡，上漲逾百點，目前漲幅收斂至漲50餘點。
國際匯市部分，美元指數走弱，一度跌至103.281來到1個月新低，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏升，其中韓元早盤升值來到1307.65兌1美元，日圓兌美元在131.11價位附近，人民幣中間價下修至6.8763兌1美元，離岸人民幣兌美元也貶值觸6.881價位。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.56元、升值3.3分開出後，雖一度回貶至30.605元，貶值1.2分，但由於進入月底出口商有實質拋匯需求，加上台股早盤一度漲逾百點，新台幣隨後止貶回升，並一度回升至30.52元，升值7.3分，只是在市場靜待美國利率決策，加上台股漲幅收斂，新台幣升幅未再擴大，目前拉回至30.573元至30.5元震盪整理。