禁了TikTok美國就會安全？紐時：廣泛立法才是解決之道

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《紐約時報》20日刊載一篇文章，認為整起事件其實都是「紅色恐慌」的一部分，以國安名義實施經濟制裁，對中國採取對抗立場，藉此警告中國的科技可能超越美國，從而引發一場新形態冷戰。然而，若深入研究針對TikTok的國安指控，會發現美國科技巨頭同樣可能帶來這些威脅。
報導指出，保護用戶資料免受威脅，一直是所有大型科技公司面臨的問題，谷歌、微軟、推特都曾發生過個資外洩。更確切的說，單單禁用TikTok、將該app置於國家控制之下，並不能解決威脅，如果中國想要獲得有關美國居民的數據，它仍然可以從許多不受監管的數據經紀人那裡購買，並在其他大型科技平台上發動認知戰。此外，美國也缺乏對網路安全防禦的關注，中國入侵家庭Wi-Fi路由器（大部分是中國製）得到的敏感資訊，也許會比監視用戶在TikTok上刷了哪些短片還多。
作者進一步分析，如果美國禁用TikTok、強制出售或將其置於國家控制之下，可能會鼓勵其他國家，也對美國開發的科技和平台祭出審查措施；而且，上癮和是所有網路平台都會有的問題，不僅僅是TikTok， YouTube、Discord也都可能使青少年迷失方向。
最後作者提到，TikTok並非沒有任何危險或威脅，但更好的解決方案，應該是立法單位要全面通過技術應用法律，認真追求廣泛的科技安全、隱私和責任。