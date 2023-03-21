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禁了TikTok美國就會安全？紐時：廣泛立法才是解決之道

▲國際社會對TikTok的安全疑慮日益加深，在多國陸續被限制使用。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際社會對TikTok的安全疑慮日益加深，在多國陸續被限制使用。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

由北京字節跳動（ByteDance）公司開發的影音應用程式「TikTok」，近年紅遍全球，數以億計的人都熱衷使用這款軟體。不過，隨著歐美對TikTok的安全疑慮日益加深，TikTok在美國也面臨政府與國會壓力，許多議員都接連呼籲，應該禁止TikTok在美國繼續盛行。

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儘管字節跳動一直堅稱，不會將數據保存在中國，也不會與北京分享，但白宮已下達通牒，要求TikTok要不出售股權，要不就是被禁。TikTok首席執行長周受資，23日將出席美國眾議院能源和商務委員會的聽證會，針對美國人使用TikTok的狀況、對兒童的影響、與中國共產黨的關係備詢。在那之前，TikTok已被證實，在美國擁有1.5億的活躍用戶。

《紐約時報》20日刊載一篇文章，認為整起事件其實都是「紅色恐慌」的一部分，以國安名義實施經濟制裁，對中國採取對抗立場，藉此警告中國的科技可能超越美國，從而引發一場新形態冷戰。然而，若深入研究針對TikTok的國安指控，會發現美國科技巨頭同樣可能帶來這些威脅。

報導指出，保護用戶資料免受威脅，一直是所有大型科技公司面臨的問題，谷歌、微軟、推特都曾發生過個資外洩。更確切的說，單單禁用TikTok、將該app置於國家控制之下，並不能解決威脅，如果中國想要獲得有關美國居民的數據，它仍然可以從許多不受監管的數據經紀人那裡購買，並在其他大型科技平台上發動認知戰。此外，美國也缺乏對網路安全防禦的關注，中國入侵家庭Wi-Fi路由器（大部分是中國製）得到的敏感資訊，也許會比監視用戶在TikTok上刷了哪些短片還多。

作者進一步分析，如果美國禁用TikTok、強制出售或將其置於國家控制之下，可能會鼓勵其他國家，也對美國開發的科技和平台祭出審查措施；而且，上癮和是所有網路平台都會有的問題，不僅僅是TikTok， YouTube、Discord也都可能使青少年迷失方向。

最後作者提到，TikTok並非沒有任何危險或威脅，但更好的解決方案，應該是立法單位要全面通過技術應用法律，認真追求廣泛的科技安全、隱私和責任。

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