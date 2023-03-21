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涉家暴服刑期滿！台中前空姐放火燒死夫　出獄夢碎遭續押

▲李女在盛怒之下，提油縱火燒夫，導致其全身受有80%嚴重灼傷，送醫搶救一個半月後傷重不治。（圖／翻攝爆料公社）
▲李女在盛怒之下，提油縱火燒夫，導致其全身受有80%嚴重灼傷，送醫搶救一個半月後傷重不治。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳苾暐／綜合報導

台中市一名李姓前空姐，2021年3月11日疑與楊姓丈夫發生口角，李女竟在盛怒之下，提油縱火燒夫，導致其全身受有80%嚴重灼傷，送醫搶救一個半月後傷重不治，案經審理，台中高分院判處15年有期徒刑，但李女先前因家暴前婆婆涉傷害罪服刑，即將於今（21）日出獄，讓前夫家人相當擔憂，深怕又會被找麻煩，對此，台中女子監獄則表示，李女因另案續押，確定無法如期出獄。

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回顧案情，李女與丈夫同樣喜歡鸚鵡，進而在臉書社團上相識，交往短短5個月隨即步入禮堂閃婚，但婚後李女卻認為，公婆因質疑她比楊男年長7歲，無法生兒育女，對她態度大轉變，雙方進而發生衝突。

▲李女對前公婆施虐後，反控遭對方毆打，離譜行徑全部楊姓丈夫拍下。（圖／翻攝畫面）
▲李女對前公婆施虐後，反控遭對方毆打，離譜行徑全部楊姓丈夫拍下。（圖／翻攝爆料公社）
事後李女在網路上控訴遭公婆施虐，對此，婆婆也出面反控李女傷害、毀損、威脅縱火燒房，同時公布施暴的畫面，隨著雙方衝突越演越烈，台中地方法院於前年3月9日，依家庭暴力防治法，核發「暫時保護令」給公婆，不料警方尚未送達給李女，就發生縱火燒夫案。

前年3月11日清晨6時許，李女與丈夫楊男發生爭吵，李女竟趁其熟睡之時，放火燒夫洩憤，導致楊男全身受到80%二度灼傷，送醫搶救45天後宣告不治，至於李女則是全身受有45%二至三度灼傷。

▲台中地方法院。(圖/記者鄧力軍攝)
▲案經審理，台中地院依殺人罪判刑15年。(圖／記者鄧力軍攝)
案經審理，台中地院依殺人罪判刑15年，李女不服上訴，台中高分院雖撤銷原判決，但仍處15年徒刑，隨著李女先前家暴傷害案服刑屆滿，前夫家人不免擔心受怕，唯恐2年前慘劇再一次發生；而根據「ETtoday新聞雲」報導，台中女子監獄副典獄長李敬樑稍早受訪指出，李女因另案續押，今確定無法出獄，目前在監內狀況一切正常。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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