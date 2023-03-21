全家喝咖啡爽用「神買法」！外行不懂超虧 每杯秒差17元
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。然而就有網友分享自己去全家買咖啡時，發現公司附近的一些人還是不知道「買咖啡省錢的規則」，直呼真的是買一杯虧一杯，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「每天上班去公司附近的全家買咖啡，習慣有在喝的人都知道要用APP訂閱制，7折省很多，但發現很多公司附近的熟面孔大叔或是阿姨們，都還是臨櫃點咖啡，這樣真的是每點一杯就虧一杯.....一個大叔每次都點大杯拿鐵，一杯跟APP差了17塊啊！但又不好意思跟他們說」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「現在還有人不知道咖啡要在APP買喔？」、「APP世代，不下載的人還是很多，很多人連超商會員都沒有」、「長者不太用APP的，很多人沒有超商會員」、「一杯省17元....一個月就差多少了，更別說一整年」、「這倒是真的...看到有人臨櫃點咖啡真的會很問號」。另外，也有全家店員表示「現在APP活動這麼多，我們也已經非常盡力宣導要下載APP了，就連年輕人都不一定有下載，更別說長輩們了，他們要虧錢我們也沒辦法」。
事實上，這種超商咖啡「訂閱制」不只是全家獨有，7-11也同樣有推出，是不少上班族必備掌握的省錢方法。像是全家可以選擇10杯或者20杯的方案，限時兩個月內兌取完畢，且全台門市都可跨店領取，相比臨櫃購買咖啡價格來比，每一杯都有7折的優惠，以大杯拿鐵來說，臨櫃點一杯就是虧17元！而另外像是7-11，則是30天喝20杯大杯拿鐵的訂閱方案，總價760元，臨櫃點一杯也是虧17元，所以愛喝超商咖啡的你，真的不要在超商臨櫃點咖啡啦！長年累月下來，一點一滴虧超多！