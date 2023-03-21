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蔣萬安推「催生」新政　2胎加倍抽社宅、私幼最高補5.2萬

▲搶救出生率成台北市長蔣萬安任內重要任務。（圖／記者陳明中攝）
▲搶救出生率成台北市長蔣萬安任內重要任務。（圖／記者陳明中攝）

記者呂炯昌／台北報導

台北市出生人數自2015年起逐年下降，去年更降至1萬4,528人，為史上新低。為搶救少子女化危機，台北市長蔣萬安今（21）日推出5項「催生」新政策，包括生育獎勵金加倍發放、多元興辦社宅增量、提高育有二胎以上家庭入住社宅機會、友善托育補助取消稅率限制加碼，以及私幼教育扶助方案等措施。

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北市府今日舉行「催生 助養 好住『助您好孕』五力全開記者會」，北市府宣布，今日北市市政會議審議通過「臺北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，第1名子女加碼至4萬元、第2名4.5萬元、第3名以上5萬元，2023年4月4日(含當日)以後出生的新生兒都可以受惠新規定，第1胎發放金額為全國最高，因現行規定採北北基共同生活圈設籍期間合併計算，只要新生兒出生時，父或母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月以上，最後申請時設籍在臺北市，就能請領到加倍的生育獎勵金。

針對育有2名以上0到6歲兒女的家庭，北市府將採取加籤制度，提高2倍入住社宅機會，預定2023年華榮市場公辦都更、福星社宅年底完工招租即可適用。此外，為了減輕年輕家庭育兒負擔、鼓勵生育，針對設籍於北市營運中社會住宅育有0到12歲兒女的家庭，除適用每月3,000元至1萬1,000元補助的分級租金制度外，可再申請加碼育兒租金補助，每育有一名可享有每月1,000元租金補助，最高補助每月3,000元，預定今年5月公告受理申請，申請審核通過後即可於6月開始自租金直接扣減。

北市府指出，針對就托準公共托嬰中心及居家托育人員的兒童，再加碼友善托育補助1,000元，從原本每月4,000元提高為每月5,000元；第2胎以上兒童則自每月6,000元提高為每月7,000元，加上中央準公共托育補助8,500元，家長負擔從7,000至1萬元降至6,000至9,000元，預計將有5,200名兒童受惠。

為體恤家庭育兒沉重負擔，北市將於今年8月推出「寶貝我愛你–私幼教育扶助方案」，就讀私幼每學年最高補助5萬2,000元。為配合中央「我國少子女化對策計畫」，北市「一生六六大順」學費補助方案將於111學年度第二學期退場，基於北市之地區特殊性並體恤育兒家庭沉重負擔，今年8月起家有2歲至4歲幼兒就讀本市私立幼兒園，其與父母任一方、監護人共同設籍台北市，且最近一年綜合所得稅稅率未達20%者，依就讀之幼兒園總收費之不同，給予不同數額之就學補助費用。

北市府指出，幼兒園每生月收費7,276元（含）以下，補助幼生就讀該園費用為「扣除中央育兒津貼後之學費差額」；月收費7,277元至1萬1,276元，補助幼生就讀該園費用每生每學期1萬3,660元；月收費1萬1,277元以上，依園所收費之不同分別補助幼生就讀該園費用每生每學期自1萬3,661元至最高2萬6,000元，每生每學年最高補助5萬2,000元。方案詳細內容預計今年6月公布於教育局網站。

▲為搶救少子女化危機，北市府推出「催生」新政策。（圖／北市府提供）
▲為搶救少子女化危機，北市府推出「催生」新政策。（圖／北市府提供）
▲為搶救少子女化危機，北市府推出「催生」新政策。（圖／北市府提供）
▲為搶救少子女化危機，北市府推出「催生」新政策。（圖／北市府提供）
▲為搶救少子女化危機，北市府推出「催生」新政策。（圖／北市府提供）
▲為搶救少子女化危機，北市府推出「催生」新政策。（圖／北市府提供）

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