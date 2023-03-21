解封國旅小團成長近7成！國人偏好重遊再創新體驗

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易飛網副總經理張瑞琳告訴《NOWnews》，疫情之後的確有很多旅遊型態的改變，不管是安全性或是方便性都會被考量，其中，解封後的國旅需求，小包團的比例已經比參加大團的多很多，都會以一個群組一個群組的方式去做商品規劃，像是馬祖、金門，大概6個人就可以成團，在衍生出自由行也已經增加了，「離島大家可能會覺得交通不方便，但馬祖當地也有推出台灣好行系列，因此兩人成行的自由行也增加了」。
張瑞琳分享，小團的旅遊特色玩得更深玩得更細，國內消費者也更偏好在單一的定點待的時間更長，「不用15分鐘、20分鐘就趕一個行程」，在各個景點搭配上也能較傳統16人以上的大團做出更多的變化，也因為小團的需求不大，店家在準備上更沒有負擔，在餐食、景點安排上，旅客反而能有不同於以往的體驗，旅客有更願意重遊同一個旅遊目的地，但是享受不一樣的包裝遊程，「這樣的趨勢相較於以往大約有6至7成以上的成長」。
易飛網董事長周昀生表示，品牌深耕馬祖多年，除於當地設有分公司外，亦於2021年取得南北之星快輪獨家總代理，克服霧季影響航班之苦；而於同年取得的華信假期總經銷，至今已邁入第3年，隨著華信航空將於本月26日開航「台北-馬祖南竿」航線，進一步打通台灣本島赴馬祖的交通動脈，易飛網立基於過去的耕耘與旅遊資源優勢，在跨境旅遊復甦的此刻，向國人及全球各地赴台灣本島的國際旅客招手，透過易飛網整合的空、海、陸三大交通運具，將能飽覽被CNN列為世界15大奇景之一的藍眼淚之美。
周昀生進一步指出，小三通對於馬祖觀光旅遊產業而言十分重要，過去因疫情停航近3年，終於在今年1月局部復航，惟適用對象仍受限；隨著政府近日釋出將擴大開放對象之訊息，品牌樂觀其成，更已超前部署空、海、陸三大交通運具，除本於服務精神善盡企業社會責任外，也盼提供未來有意搭乘小三通航線旅客往返馬祖的多元交通選擇。
易飛網說明，在華信假期「台北-馬祖」自由行系列產品正式推出後，易飛網提供旅客前往馬祖的交通選擇正式納入第三張拼圖，也大幅提升易飛網給予旅客多重且彈性的交通保障，具體提升服務品質。舉例而言，如遇濃霧導致馬祖南北竿關島且班機停駛時，易飛網因同時為南北之星快輪獨家總代理及華信假期總經銷，將能提供華信假期旅客多一種備案選擇，在船班尚有空位時，可優先協助旅客轉搭南北之星快輪，以確保旅程順暢零瑕疵，並紓解班機停飛造成的旅運影響。