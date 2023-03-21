繁星推薦1到7類放榜！錄取率62.71%、文化大學缺額最多

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大學甄選入學委員會指出，今年共有66所大學1,789個學系參加招生，共提供15,989個招生名額，以及1,990個原住民外加名額；第1類至第7類學群共計錄取14,431名一般生，外加名額則錄取203名原住民生，錄取率為87.12%，較去年減少5.01%。
第8類學群醫、牙學系報名人數共計699人，較去年739人，減少40人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有350人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有67人，通過第一階段篩選者須依校系規定參加第二階段指定項目甄試。
甄選委員會表示，第1類至第7類學群招生名額報名人數為23,011人，較去年24,323人，減少1,312人，而錄取人數14,431人，較去年減少603人。第1類至第7類學群招生缺額1,330個，以及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。
另外，甄選會數據顯示，繁星推薦招生缺額數最多的學校為中國文化大學，缺額257個，其次為真理大學152個，以及長榮大學107個；頂大部分，台大有10個缺額、成大17個缺額、清大與陽明交大各有8個缺額。
甄選委員會也公布錄取人數最多前11所高中學校，私市立人高中，報名人數175人，有117人錄取；其次為私立弘文高中，報名人數143人、有108人錄取；第三為國立岡山高中，報名人數155人，有107人錄取。
甄選委員會表示，今天上午9點起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生亦由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。
考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定於3月22日中午12點前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。
另外，甄選委員會也提醒，第1類至第7類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名112學年度大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。錄取生若欲放棄入學資格，應於3 月21日至23日每天上午9點至下午9點止，至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業，否則不得參加112學年度「大學分發入學招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。
第8類學群通過篩選考生，因錄取結果未定，考生仍可報名參加112學年度大學「申請入學」招生，惟通過醫學系第一階段篩選的考生，不得再報名同一所大學的醫學系，而通過牙醫學系第一階段篩選的考生，亦不得再報名同一所大學的牙醫學系。經面試後而獲錄取者，即取得該醫學系、牙醫學系的入學資格，無論放棄與否，一律不得參加大學「申請入學」招生網路就讀志願序登記，接受統一分發。