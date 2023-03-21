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快筆記！清明連假避塞車　國道好走時段預測出爐

▲今（2023）年清明節連假長達5天，高公局預估連假首日國道南向全日交通量可能排名前茅。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今（2023）年清明節連假長達5天，高公局預估連假首日國道南向全日交通量可能排名前茅。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

高速公路局今（21）日表示，經統計，近年來連續假期國道南向全日交通量排名，前2名均為清明節連假首日；今（2023）年清明節連假長達5天，高公局預估連假首日國道南向全日交通量可能排名前茅，故規劃實施國1、國3首日高乘載管制，另國5實施北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前，請用路人配合並留意相關管制措施，妥為規劃行程。

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清明連假期間國道管制包含，4月1日6至12時，國1內湖至頭份，含高架堤頂、環北及機場系統及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。4月2日至5日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

高公局呼籲用路人於連假期間多利用公共運輸，如用路人仍須自行開車，建議多利用台61改道行駛，或利用以下國道好走時段。西部國道部分，4月1日至2日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。4月3日至5日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

此外，國5部分4月1日至2日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。4月2日至5日，北向用路人建議上午9時前出發。另今年清明節連假長達5天，高公局預測第5日收假日雙向交通量為假期間最低，建議國道之用路人可多利用收假日行駛，車流適度分散，就能減少塞車。

▲國1、國3首日高乘載管制，另國5實施北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前。（圖／高公局提供）
▲國1、國3首日高乘載管制，另國5實施北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前。（圖／高公局提供）

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