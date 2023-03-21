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春分海況轉好！北海岸人氣魚種現身　3新玩法海釣控快衝

▲今（21）日為「春分」節氣，海上人氣稀客都紛紛回歸！無論是熱愛海釣還是欣賞廣闊海景的朋友，漁業處提供3種不同玩法，讓你春分後每天都能到深澳漁港玩透透。（圖／新北漁業處提供）
▲今（21）日為「春分」節氣，海上人氣稀客都紛紛回歸！無論是熱愛海釣還是欣賞廣闊海景的朋友，漁業處提供3種不同玩法，讓你春分後每天都能到深澳漁港玩透透。（圖／新北漁業處提供）

記者汪睿琦/綜合報導

今（21）日為「春分」節氣，大地回暖迎來春天氣息，連海上人氣稀客都紛紛回歸！今新北漁業處曝光北海岸深澳漁港海況隨著春分海況轉佳，無論是熱愛海釣還是欣賞廣闊海景的朋友，漁業處提供3種不同玩法，清明連假也能來玩透透。海釣控不僅有小卷、白帶魚等人氣魚種紛紛回歸；喜歡拍網美照的民眾還能與象鼻岩、酋長岩等奇特景觀大拍打卡照；吃貨們更幸福，小卷米粉、三杯鰻魚、墨魚香腸等也通通吃得到，新北漁業處廣邀「海派」朋友們回歸北海岸大玩特玩！

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位於新北市瑞芳區的深澳漁港一直都是娛樂漁船熱門點，除了熱愛海釣的朋友們3～9月可以在此釣到小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等人氣魚種，獲得滿滿成就感，春分過後紅喉、馬頭魚等魚種也會紛紛回歸北海岸海域。

若對釣魚沒興趣，網美、網帥們也非常適合在深澳漁港搭上娛樂漁船，從海面上近距離觀賞象鼻岩、酋長岩等奇特地景，或請船主繞往陰陽海欣賞大自然的調色盤，享受與陸上賞景截然不同的體驗，包準美照拍好拍滿，回去羨煞IG好友！

▲若對釣魚沒興趣，網美、網帥們也非常適合在深澳漁港搭上娛樂漁船，從海面上近距離觀賞象鼻岩、酋長岩等奇特地景。（圖／新北漁業處提供）
▲若對釣魚沒興趣，網美、網帥們也非常適合在深澳漁港搭上娛樂漁船，從海面上近距離觀賞象鼻岩、酋長岩等奇特地景。（圖／新北漁業處提供）
想到深澳漁港就不得不提新鮮漁獲了！漁業處表示，深澳漁港漁產豐富，有眾多CP值超高的海鮮小吃，包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚、軟糯飄香的三杯鰻魚以及外脆裏嫩的墨魚香腸，光用想像就讓人食指大動！

最後新北市漁業處表示，深澳漁港有提供免費WIFI熱點，並設有智能觀光面板有助於到港民眾充分了解深澳漁港特色。若你從未去過深澳漁港，也可以透過深澳漁港觀光網站獲取娛樂漁船、美食、周遭景點、停車場車位等相關資訊；海釣控們可以提前與娛樂漁船業者預約行程，詳洽漁業處官方網頁業者資訊，建議先預約以免滿額白跑一趟喔！

此外，這個清明節新北市相當熱鬧好玩！新北觀光局公布2023碧潭水舞秀將在3/31登場，表演將在晚間18:30啟用，展期至5/28，每晚18:30至20:30，每半小時演出1次，並在晚上20:45進行最後一場表演，共6場，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。

民眾除了可以看精彩水舞秀外，也可到碧潭東岸廣場走走逛逛，有每週日農業局的「農夫市集」外，亦有經濟發展局之招商廠商在4/1至4/3舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」，內容包含最Chill野餐體驗、音樂表演及攤位設置；4月份的周末及連續假期更舉辦「轉出好運氣」滿額好康放送活動，觀光局透露，獎項包含美麗春天觀光大飯店住宿券、烏來溫泉泡湯券、水灣餐廳1元套餐券、碧水堂1元套餐券等，超過1000個獎項，數量有限還不快去搶爆！

▲▼深澳漁港漁產豐富，有眾多CP值超高的海鮮小吃，包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚、軟糯飄香的三杯鰻魚以及外脆裏嫩的墨魚香腸，光用想像就讓人食指大動！（圖／新北漁業處提供）
▲▼深澳漁港漁產豐富，有眾多CP值超高的海鮮小吃，包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚、軟糯飄香的三杯鰻魚以及外脆裏嫩的墨魚香腸，光用想像就讓人食指大動！（圖／新北漁業處提供）
 
▲水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受。（圖／2022碧潭水舞資料照片，新北觀光局提供）
▲水舞躍動、絢彩雷射燈光與碧潭吊橋互相輝映，打造多重感官享受。（圖／2022碧潭水舞資料照片，新北觀光局提供）
▲在4月1日至4月3日於碧潭東岸廣場舉辦野餐派對，邀請民眾攜家帶眷，一同到碧潭野餐。（圖／經發局招商廠商提供）
▲在4月1日至4月3日於碧潭東岸廣場舉辦野餐派對，邀請民眾攜家帶眷，一同到碧潭野餐。（圖／經發局招商廠商提供）

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