春分海況轉好！北海岸人氣魚種現身　3新玩法海釣控快衝

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若對釣魚沒興趣，網美、網帥們也非常適合在深澳漁港搭上娛樂漁船，從海面上近距離觀賞象鼻岩、酋長岩等奇特地景，或請船主繞往陰陽海欣賞大自然的調色盤，享受與陸上賞景截然不同的體驗，包準美照拍好拍滿，回去羨煞IG好友！
想到深澳漁港就不得不提新鮮漁獲了！漁業處表示，深澳漁港漁產豐富，有眾多CP值超高的海鮮小吃，包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚、軟糯飄香的三杯鰻魚以及外脆裏嫩的墨魚香腸，光用想像就讓人食指大動！
最後新北市漁業處表示，深澳漁港有提供免費WIFI熱點，並設有智能觀光面板有助於到港民眾充分了解深澳漁港特色。若你從未去過深澳漁港，也可以透過深澳漁港觀光網站獲取娛樂漁船、美食、周遭景點、停車場車位等相關資訊；海釣控們可以提前與娛樂漁船業者預約行程，詳洽漁業處官方網頁業者資訊，建議先預約以免滿額白跑一趟喔！
此外，這個清明節新北市相當熱鬧好玩！新北觀光局公布2023碧潭水舞秀將在3/31登場，表演將在晚間18:30啟用，展期至5/28，每晚18:30至20:30，每半小時演出1次，並在晚上20:45進行最後一場表演，共6場，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。
民眾除了可以看精彩水舞秀外，也可到碧潭東岸廣場走走逛逛，有每週日農業局的「農夫市集」外，亦有經濟發展局之招商廠商在4/1至4/3舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」，內容包含最Chill野餐體驗、音樂表演及攤位設置；4月份的周末及連續假期更舉辦「轉出好運氣」滿額好康放送活動，觀光局透露，獎項包含美麗春天觀光大飯店住宿券、烏來溫泉泡湯券、水灣餐廳1元套餐券、碧水堂1元套餐券等，超過1000個獎項，數量有限還不快去搶爆！