普發6000免登記懶人包！ATM插卡現領 選郵局發錢時間曝
全民普發6000元來了！財政部規劃五種管道提領，包括登記入帳、ATM領現、直接入帳、造冊發放、郵局領現，其中「登記入帳」首波名單也已經公布，明天起由身分證字號或居留證尾數0、1先行登記，接著逐入往後推算兩個數字，一路登記到26日！而如果不是用登記入帳的民眾該怎麼辦呢？《NOWnews》特別整理免登記懶人包，提供給不使用登記入帳的民眾參考。
記者張嘉哲/綜合報導
根據目前立法院的進度，正在協商「疫後強化經濟特別預算案」，朝野都同意在24日表決並完成三讀程序，如果24日表決通過，將在25日下午送總統府，預計最快在預算三讀公布生效後5個工作日可以開始領取。由於發放的對象是全國民眾，人數非常眾多，因此發放方式提供五種，扣除「登記入帳」以外，其中還包括ATM領現、直接入帳、造冊發放、郵局領現，來看看以下四種「免登記」的領取方式以及時間到底有什麼差別！
「直接入帳」
部分的特定族群可以「直接入帳」，包括勞保、職保、國民年金、老農津貼、勞退、身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼、安置兒少、就養榮民等。
「造冊發放」
經過金管會統計調查，有三個偏鄉未設有郵局或ATM，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，為便利當地民眾領取6,000元，配合行政院政策指示，居住在此三個偏鄉民眾只要在3月20日到3月25日，先向當地七個派出所登記後，就可以在公布後第五個營業日到原登記派出所領取現金，不需要到「登記入帳」系統登記。
「ATM領現」
時間為公布生效後第14天起至10月31日止，限制本人領取，如未滿13歲者可以由父母或者監護人其中1人代領，需要準備提款卡、身分證字號或居留證號、發放對象健保卡卡號，並到指定金融機構（含郵局）實體 ATM 機臺領取即可。
「郵局領現」
時間為公布生效後第21天起至10月31止，領有健保卡者應該持有健保卡領取，如果沒有健保卡者，攜帶國民身分證或居留證等身分證明文件正本領取；如果是代領的話，需要攜帶領取對象健保卡、受託人身分證明文件(包含健保卡、國民身分證或居留證)正本到臨櫃辦理。