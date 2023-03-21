北市社子無預警大停電！影響近3萬用戶　王美花致歉

台北市社子地區昨（20）日晚間發生連鎖性停電事故，影響戶數高達2.9萬戶，經濟部長王美花今（21）日代表經濟部、台電致歉，經事後檢討後，發現是套管絕緣性已經劣化，此套管使用時間因長達20年之久，本被列為「電網韌性計畫」裡的更換名單中，但由於昨晚事故發生，已請台電盤點類似的設備，提早盤點，也應可提早做更換。
記者鄭妤安／台北報導
台北市社子地區於昨日晚間發生停電事故，台電表示，於當日晚上7時41分時，由於社子變電所穿牆套管故障，為保護其他設備與人員安全，線路自動啟動保護電驛動作切斷電源，影響社子及士林變電所饋線，導致停電。
王美花今日接受媒體聯訪時指出，此次停電主要是因為社子變電站裡的穿牆套管故障，變電站啟動自動保護電溢的機制，造成台北市社子、士林、石牌、北投等地區連鎖性停電，約有高達2.9萬戶受到影響，「在此代表經濟部、台電向大家致歉」。
台電在停電不久後，便立即進行分段轉供，陸續復電，士林變電所饋線於2分鐘所內轉供立即復電；社子變電所饋線也同步由鄰近百齡、仙渡、石牌、士林等變電所饋線轉供陸續恢復，1小時內復電近九成，並於20時50分全數復電。
她接續提到，經事後檢討後，發現是套管絕緣性已經劣化，此套管使用時間因長達20年之久，因此本就被列為接下來的「電網韌性計畫」裡的更換名單，但由於昨晚事故發生，已請台電積極盤點類似的設備，提早盤點，也應可提早做更換。