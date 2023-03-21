一張照片「90年代四大玉女」素顏同框 粉絲激動到快哭了
金馬影后李心潔近來宣傳監製、執導的系列紀錄片《孩子，你好嗎？》，探討家庭關係和親子教育模式，是以她2007年與閨密楊采妮、梁詠琪、許茹芸創立的小黃花基金所拍攝，李心潔昨（20日）在粉專上傳一張4人聚首的合照，90年代玉女罕見半素顏同框，不少網友看到激動地快掉淚，「好真摯的情誼」、「天后宮，都是女神」、「我讀書時期的最愛」！
記者楊穎軒／綜合報導
李心潔以感性的口吻寫下：「這一晚，我們相聚了。從不同的城市風塵僕僕而來，終於相聚在同一個城市裡，看著想念已久的姐妹，心中僅是感動。時間帶走了許多日子，但帶不走那堅定不移的情感。這一晚，我們在傾訴和聆聽彼此的話語裡，再次沐浴在滿滿的愛和溫暖裡。」
曝光的照片，4位女神疑似都僅化淡妝，半素顏示人，幾乎都在95年前後同期出道、平均年齡47歲的她們，臉蛋、體態維持得宜，狀態相當好許多6、7年級網友感動留言：「看了都快哭了，好真摯的情誼」、「天啊！好愛妳們」、「感謝四位女神願意為社會做出貢獻，期待有合演機會」、「都凍齡了，美美的」、「想看你們演黑暗榮耀」、「好懷念，國小、國中、高中所喜愛的妳們」、「經典的一張」！