經典賽／日本6:5逆轉墨西哥 村上宗隆再見安殺進冠軍戰
2023年經典賽四強戰，日本隊對決墨西哥，只要贏球就晉級冠軍賽，結果4局上墨西哥靠著連續安打，以及Luis Urias轟出左外野3分砲，一度領先日本，沒想到吉田正尚在7局下開轟追平，8局上Alex Verdugo二壘安打超前、Isaac Paredes也敲安再度取分，日本隊8局下由山川穗高代打高飛犧牲打追回1分，9局下大谷翔平率先敲安，村上宗隆逆轉敲安，幫助日本隊以6:5獲勝，晉級冠軍賽。
記者吳政紘/綜合報導
日本隊此役推出「令和怪物」佐佐木朗希先發，他前3局最快飆出102英里火球，而他在4局上遇到亂流，Rowdy Tellez、Isaac Paredes分別敲出巧妙安打上壘，Luis Urias一棒轟出左外野3分全壘打，讓佐佐木朗希十分洩氣。
7局下日本隊又有好機會，近藤健介敲安後，大谷翔平獲保送上壘，吉田正尚轟出右外野3分砲，一棒幫助日本隊重回平手局面。
沒想到8局上墨西哥打線又發威，在外野美技連發的Randy Arozarena敲出二壘安打，又利用Alex Verdugo長打取分，山本由伸也在被Joey Meneses敲出安打後退場，阪神虎投手湯淺京己救援，卻被Isaac Paredes敲安失分，但日本隊捕手甲斐拓也，順利擋住壘上跑者，避免危機擴大。
日本隊山川穗高在8局代打上陣，面對後援投手Jesus Cruz，他敲出左外野飛球，又找上Randy Arozarena的手套，但也幫助日本隊追回1分。
大谷在9局下率先上場打擊，敲出二壘安打，他也怒吼為自己慶祝，又靠村上宗隆敲出逆轉安，順利贏球，日本隊曾在2006、2009年晉級冠軍賽都奪冠，這是睽違14年再度晉級冠軍賽。