林俊傑演唱會爆「臨時退貨嘉賓」！男星氣炸離場秒退追IG
歌手林俊傑（JJ）近期在香港舉辦連6場《JJ20 世界巡回演唱會》，不過19日在舉辦第3場時，外傳嘉賓是男團MIRROR的成員Ian（陳卓賢），而Ian也在彩排時現身，當晚卻遲遲不見他登台，讓歌迷相當失望，之後竟爆出Ian其實是「被退貨」，引起一陣熱議。
記者賴禹妡/台北報導
香港男團MIRROR自選秀節目「Good Night Show 全民造星」出身，一出道立即憑藉著節目觀眾的熱烈支持，創下香港歌手團體出道後最快舉辦演唱會的紀錄，人氣十分驚人，而MIRROR共有12名成員，林俊傑在舉辦香港第3場演唱會時，就有外傳當天嘉賓是主唱之一的Ian，但當晚整場演唱會結束，都不見Ian登台，讓許多歌迷相當失望。
據了解，林俊傑方原本以為是MIRROR所有12人都來擔任嘉賓，後來才知道只有Ian一人，便提議讓其他人伴舞，但此舉讓Ian感到相當不受尊重，當場憤而離去，甚至IG取消追蹤林俊傑。
針對此事件，演唱會香港區監製李志倫發文致歉，坦承自己傳遞訊息有誤，導致表演形式上出現嚴重落差，「最後在雙方一致決定下、取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排向J、lan、Mirror、主辦單位和所有觀眾致上最大最真誠歉意，希望大家原諒」，而MIRROR經理人花姐也接受JJ演唱會製作單位的道歉，並期待未來雙方在音樂上有多方位合作機會。