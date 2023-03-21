張蘭欠債天價43億！為俏江南募資挨告　網驚：大S逃得快

林襄遇酸民留言「比較想看李多慧」！高EQ回應圈粉了

▲韓國李多慧（左圖）加入樂天啦啦隊，林襄表示不擔心地位受到威脅。（圖／翻攝自李多慧、林襄IG）
▲韓國李多慧（左圖）加入樂天啦啦隊，林襄表示不擔心地位受到威脅。（圖／翻攝自李多慧、林襄IG）

記者江芷稜/綜合報導

韓國女神李多慧宣布加入樂天啦啦隊，成為最強外援，魅力、人氣都直逼台灣的林襄，不少網友將兩者身材、臉蛋拿來比較，甚至直接在林襄IG留言「我比較想看李多慧」，挑釁語氣讓其他粉絲看不下去，林襄仍客氣回覆「我也喜歡她」，還幫忙標註本尊帳號，高EQ表現立刻圈粉了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李多慧(Dahye Lee)即將加入樂天女孩。（圖／樂天桃猿提供）
▲李多慧(Dahye Lee)即將加入樂天女孩。（圖／樂天桃猿提供） 
▲林襄出席樂天啦啦隊開訓，腹肌相當吸睛。（圖／林襄IG）
▲林襄出席樂天啦啦隊開訓，腹肌相當吸睛。（圖／林襄IG）
▲林襄應援中華隊手比愛心。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄應援中華隊手比愛心。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄大膽展現中空裝，詮釋設計師的作品。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄大膽展現中空裝，詮釋設計師的作品。（圖／莉奈文創提供）
樂天啦啦隊昨（20）日舉辦開訓記者會，李多慧人未到場，以拍攝影片和粉絲打招呼，透露期待來台的興奮心情，隊長籃籃則允諾要以麻辣鍋、珍珠奶茶等台灣美食招待嬌客，希望她的加入能振奮全隊精神，擔任領舞工作，帶動全隊跳舞的力道。

而樂天人氣最高的林襄，歷經石垣島交流賽與WBC世界經典賽後，IG迅速漲粉10萬人，目前已有160萬粉絲，媒體關注她是否擔心李多慧空降之後，會威脅到她的地位。已經加入樂天3年的林襄，以淡定口吻表示「跟自己比就可以了」，剛成為啦啦隊員時就追蹤了李多慧，「很期待跟她當同事，可以學習她的舞蹈能力」。

▲樂天女孩開訓，人數創新高。林柏年攝
▲樂天女孩開訓，人數創新高。（圖／林柏年攝）
而林襄在IG曬出新一季啦啦隊的美照，吸引5萬多粉絲按讚，也有網友留言「抱歉我的心給李多慧了」、「可是我比較喜歡李多慧」、「李多慧姐姐我也愛你」、「沒想到真的在台灣相會了（襄慧）」，她見到黑粉留言沒有生氣，反而客氣回覆「我也喜歡她，天花板」、「我的心也是」，還幫忙標註李多慧本人的帳號，表現非常有禮貌，不過有人挑釁稱她的粉絲「一堆菸民」，才讓她不滿表示「這邊是我跟襄民的小天地，我不許你幫他們亂取綽號」，展現捍衛粉絲的決心。


台灣之光！林襄首登東京時裝週走秀　火辣中空裝露小蠻腰

樂團收入怎分？五月天存錢建錄音室　S.H.E不計較成典範

張蘭欠債天價43億！為俏江南募資挨告　網驚：大S逃得快

「小林志玲」炒飯暴紅！性感翻鍋太火辣　粉絲包車朝聖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀