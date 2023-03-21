林襄遇酸民留言「比較想看李多慧」！高EQ回應圈粉了
韓國女神李多慧宣布加入樂天啦啦隊，成為最強外援，魅力、人氣都直逼台灣的林襄，不少網友將兩者身材、臉蛋拿來比較，甚至直接在林襄IG留言「我比較想看李多慧」，挑釁語氣讓其他粉絲看不下去，林襄仍客氣回覆「我也喜歡她」，還幫忙標註本尊帳號，高EQ表現立刻圈粉了。
記者江芷稜/綜合報導
樂天啦啦隊昨（20）日舉辦開訓記者會，李多慧人未到場，以拍攝影片和粉絲打招呼，透露期待來台的興奮心情，隊長籃籃則允諾要以麻辣鍋、珍珠奶茶等台灣美食招待嬌客，希望她的加入能振奮全隊精神，擔任領舞工作，帶動全隊跳舞的力道。
而樂天人氣最高的林襄，歷經石垣島交流賽與WBC世界經典賽後，IG迅速漲粉10萬人，目前已有160萬粉絲，媒體關注她是否擔心李多慧空降之後，會威脅到她的地位。已經加入樂天3年的林襄，以淡定口吻表示「跟自己比就可以了」，剛成為啦啦隊員時就追蹤了李多慧，「很期待跟她當同事，可以學習她的舞蹈能力」。
而林襄在IG曬出新一季啦啦隊的美照，吸引5萬多粉絲按讚，也有網友留言「抱歉我的心給李多慧了」、「可是我比較喜歡李多慧」、「李多慧姐姐我也愛你」、「沒想到真的在台灣相會了（襄慧）」，她見到黑粉留言沒有生氣，反而客氣回覆「我也喜歡她，天花板」、「我的心也是」，還幫忙標註李多慧本人的帳號，表現非常有禮貌，不過有人挑釁稱她的粉絲「一堆菸民」，才讓她不滿表示「這邊是我跟襄民的小天地，我不許你幫他們亂取綽號」，展現捍衛粉絲的決心。