新住民踴躍捐血　響應全台血荒

響應捐血活動為全台血荒克盡己力，移民署中區事務大隊台中市第二服務站與台中市新移民關懷協會合作，於3月19日星期日在台中北區精武路捐血站(台中公園捐血車)，共同號召新住民及外國朋友們一同來捐血，共捐出261袋血，6萬5250西西的血液。
記者賴正琳／綜合報導
為了紓解血庫庫存不足窘境，台中市尤以O型血庫存量最低，為鼓勵與感謝大家的熱血捐贈，現場不僅準備了豐富多元的精美禮品，還有異國風情的薩克斯風演出，更提供古早味紅茶及粿仔湯供大家享用。來自湖南的新住民小華說，每年春天是血庫最缺血的時候，所以只要舉辦捐血活動，一定帶著全家大小一起響應；她的先生也挽袖捐血表示，太太向來熱心公益，捐血可以挽救他人生命，又可以促進自己的新陳代謝，利人又利己，一定要支持的，也希望大家不分國籍共襄傳愛盛舉。
台中市第二服務站響應「捐血一袋，救人一命」的捐血活動，號召新住民及外國朋友們共同挽袖捐熱血，站主任周佑仁更不忘提醒「111學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」網路報名到3月20日即將截止，請搜尋「新住民及其子女培力與獎助學金系統」或直接輸入網址：https://sp.immigration.gov.tw/，歡迎符合資格的新住民及子女在截止日前上網報名！