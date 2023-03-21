洗衣球輸了！「好市多神物」洗超乾淨爆紅　1設計征服媽

全家請客！補班日1招「免費吃新甜點」　3家門市據點曝光

▲全家甜點新品牌「minimore」正式亮相，補班日限量發送免費甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家甜點新品牌「minimore」正式亮相，補班日限量發送免費甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週六補班不憂鬱，全家慶祝新甜點品牌「minimore」登場，於3/25舉辦幸福快充活動，凡民眾在上班時間8:30與午餐12:00兩個時段，到全家中山民權店、北盛店、忠孝光復店捕捉minimore甜點特派員身影，上傳到社群，就可以免費獲得鮮乳脆皮泡芙或法式檸檬塔、法式千層蛋糕隨機甜點一個。

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全家3/22起重磅推出全新甜點品牌「minimore」，由鮮乳脆皮泡芙、法式檸檬塔、法式千層蛋糕三大明星商品領軍，結合逾10款高人氣甜點，將全家變身24小時營業的全台最大甜點專賣店。並且有160間全家咖啡複合店，以櫃檯旁透明玻璃櫃專區陳列販售。其中，配合新品牌登場的特色甜點有攜手台酒聯名推出的「白蘭地葡萄餅乾三明治」，將浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾融入奶油乳酪內餡，打造出一款大人專屬的美味甜點。

▲全家推出全新甜點品牌「minimore」，由「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」三大明星商品領軍。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家推出全新甜點品牌「minimore」，由「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」三大明星商品領軍。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家攜手台酒聯名推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」，將浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾融入奶油乳酪內餡，豐富每一口的味覺體驗，售價45元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家攜手台酒聯名推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」，將浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾融入奶油乳酪內餡，售價45元。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，為了安慰上班族痛苦的補班日，將於3/25舉辦幸福快充活動，由明星商品脆皮泡芙、法式檸檬塔、法式千層蛋糕變身甜點特派員，凡民眾在快閃活動時段拍下甜點特派員身影並上傳IG或FB，即可免費獲得甜點一份，品項為泡芙、千層、檸檬塔隨機一個（數量有限送完為止）。

補班日除了免費送甜點外，APP購買可可泡芙蛋糕3入88元的單日7折優惠，3/22至4/4加碼推出會員限定2件69折最幸福優惠價，或與中杯以上Let’s café咖啡搭配即享甜點半價。

▲全家甜點新品牌登場，其中法式千層蛋糕為熱門品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家甜點新品牌登場，其中法式千層蛋糕為熱門品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家甜點新品牌登場，其中法式千層蛋糕為熱門品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家甜點新品牌登場，於3/22至4/4推出minimore品項任選兩件69折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

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