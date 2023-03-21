須承擔應有風險！不要以自己名義為他人報運貨物進口

新住民製作真愛吊飾　促進家庭和諧

▲崔俊歌老師向學員講解耳環的製作過程。（圖／移民署）
▲崔俊歌老師向學員講解耳環的製作過程。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

移民署台中市第一服務站邀請新婚的新住民夫妻參加家庭教育課程，學習經營婚姻生活的秘訣，並邀請多元文化講師鍾丁慧女士以及「女性創業加速器」得主崔俊歌女士，分享來台生活心路歷程及創業心得。活動中崔老師還帶來耳環吊飾DIY，學員們將作好的成品送給心愛的「另一半」，夫妻相互配戴情侶耳環，真是戴在身上，甜在心裡。

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印尼籍的鍾丁慧已經嫁到台灣將近二十年，乍到台灣時面對不同的文化生活經常感到惴惴不安，幸好有家人的理解與支持，讓丁慧可以一步一腳印慢慢前行，在家人的鼓勵下，丁慧除了在服務站擔任通譯人員外，還參與了新住民多元文化人才培訓計畫，取得多元文化講師的資格，不管是在移民署服務站，或是戶政事務所，都可以看到丁慧熱情服務的身影，她說，希望讓大家瞭解印尼的文化特色，期待透過家庭教育課程鼓勵新住民學習不同的文化及新知，打開眼界看到更開闊的未來。

來自中國河南的崔俊歌，傳承了母親的刺繡手藝，擅長將傳統之美展現在手作藝品上，與先生在河南結婚後為照顧年邁的婆婆來到台灣，在台中的市集上找到了創業靈感，俊歌在參加女性創業加速器課程後，將自己的專長結合電商開始創業，目前在台中已有實體店面「一歌屋」，店名取自她與先生名字中的各一字而成。俊歌感謝先生的一路相挺，除了精神上支持，也經常陪同參加各式各樣的市集及課程，助她實現夢想。

俊歌在活動當天準備了耳環的DIY材料，鼓勵現場的新住民夫妻為對方設計獨一無二的耳環吊墜，製作專屬彼此的真愛密碼，來自菲律賓的維歐瑪將吊墜分別做成了耳環及鑰匙圈，維歐瑪說：「耳環自己戴，鑰匙圈給老公掛在包包上，想想就覺得好浪漫！」

移民署台中市第一服務站主任王驥表示，新住民在台有許多發展性，移民署為鼓勵新住民及其子女，在台盡情學習、揮灑自我，目前111學年度「新住民及其子女獎助(勵)金」計畫已經熱情開跑，符合資格者，可儘快報名申請，詳情請上「111學年度新住民及其子女獎助(勵)學金系統」網站查詢。另外「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」刻正實施中，呼籲逾期停(居)留外籍人士把握「免收容、低罰鍰、不管制」的好時機，儘速自行到案，安心返鄉。

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