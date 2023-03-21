新住民製作真愛吊飾　促進家庭和諧

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來自中國河南的崔俊歌，傳承了母親的刺繡手藝，擅長將傳統之美展現在手作藝品上，與先生在河南結婚後為照顧年邁的婆婆來到台灣，在台中的市集上找到了創業靈感，俊歌在參加女性創業加速器課程後，將自己的專長結合電商開始創業，目前在台中已有實體店面「一歌屋」，店名取自她與先生名字中的各一字而成。俊歌感謝先生的一路相挺，除了精神上支持，也經常陪同參加各式各樣的市集及課程，助她實現夢想。
俊歌在活動當天準備了耳環的DIY材料，鼓勵現場的新住民夫妻為對方設計獨一無二的耳環吊墜，製作專屬彼此的真愛密碼，來自菲律賓的維歐瑪將吊墜分別做成了耳環及鑰匙圈，維歐瑪說：「耳環自己戴，鑰匙圈給老公掛在包包上，想想就覺得好浪漫！」
移民署台中市第一服務站主任王驥表示，新住民在台有許多發展性，移民署為鼓勵新住民及其子女，在台盡情學習、揮灑自我，目前111學年度「新住民及其子女獎助(勵)金」計畫已經熱情開跑，符合資格者，可儘快報名申請，詳情請上「111學年度新住民及其子女獎助(勵)學金系統」網站查詢。另外「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」刻正實施中，呼籲逾期停(居)留外籍人士把握「免收容、低罰鍰、不管制」的好時機，儘速自行到案，安心返鄉。