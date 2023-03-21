花1萬3找BLACKPINK御用化妝師！體驗結局超尷尬：拍到哭
南韓大勢女團BLACKPINK暌違4年來台舉辦世界巡演，近9萬張門票秒殺，全台掀起BP熱潮。一名美妝YouTuber分享先前到WOOSUN美容室，找BLACKPINK御用化妝師化Lisa演唱會同款妝容，結果淚溝跟黑眼圈零修飾、高低眉，讓她「拍到哭」，整體妝髮費將近1萬3000元，直言「收了錢就要對得起服務」，認為
記者徐銘穗/綜合報導
當事美妝YouTuber蘿倫Lauren經常在YouTube、IG，分享她到韓國偶像美容室的造型體驗。這次她和YouTuber好友Cindy在BLACKPINK來台開演唱會前，跑到專為BP做妝髮造型的WOOSUN美容室，找BP御用化妝師之一的「이나老師」，幫她化Lisa演唱會的電眼妝，沒想到進美容室後先是被「暴力洗頭」，後妝前保養與化底妝部分，雖然底妝還算透亮，但「淚溝跟黑眼圈零修飾」。
接著，「이나老師」現身為蘿倫化妝，她透過翻譯問「怎麼遮黑眼圈和淚溝？」沒想到「이나老師」卻說「多問問題要再加錢」。蘿倫在片中表示，事前預約時WOOSUN有告知拍攝需收費33萬韓元（約新台幣84300元），沒料到拍攝途中「問問題」還要再加錢，還解釋是2023年新規定，最後蘿倫無奈放棄提問。
蘿倫在影片中表示，她在化眼妝的環節被當「人體腳架」，全程舉著展示Lisa妝容照片的手機給老師看著化，舉了約10分鐘手超痠，「我現在心情超差的」。沒想到最後完妝的妝容讓她更失望，「眉毛嚴重一高一低、淚溝+黑眼圈完全沒遮、鼻影只修鼻翼、金色亮粉上得粗糙」，甚至眼頭眼線剛化完就開始花了。
後來，蘿倫搭地鐵回到飯店，發現眼妝竟「髒到不可思議」，哽咽說：「怎麼會這樣？我之前的美容室都可以讓我持久到一整晚！」無奈自己花1萬3000元化妝，才過2小時就要自己補妝。
對於這次BP御用化妝師化妝體驗，蘿倫直言，收了客人的錢就應該要對得起服務，「誠實的說，我覺得拿掉"BLACKPINK御用"這個頭銜，WOOSUN可以說是我絕對不會再回去做造型的美容室QAQ」。
YouTube粉絲看完紛紛留言安慰，「天啊真的好不忍心」、「拍拍蘿倫，是我也會哭」、「看到完妝照真得嚇死...這樣居然要13000」。也有網友評論「長相不一樣當然畫出來不會像？」、「很多人都會搞錯仿妝，是仿"妝"！不是仿"臉"！」對此，蘿倫回應說：「我只是想化出一樣的演唱會同款妝容，跟享受基本的服務...結果我們兩個總共被收了台幣3萬，還大踩雷..」。