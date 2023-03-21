「蘋果花歌后」楊燕熱跳BLACKPINK！101歲母心臟病復發
國寶級蘋果花歌后楊燕與天王天后舞蹈老師張淳淳，攜手平均75歲的媽媽組「青春好媽媽」團，Cover韓國女團BLACKPINK夯曲〈Pink Venom〉，這群年齡加總逼近千歲的媽媽們突破身體極限，從同手同腳、手腳打結到流淚學程熱舞模樣，跳哭網友特別的是，其中一位團員是楊燕的母親，楊媽媽的年紀高達101歲，當時因天氣變化，導致心臟疾病復發緊急送醫觀察，差點無法成團。
記者吳雨婕/綜合報導
楊燕、張淳淳、曹思思、蔡富美、 黃雪芬、許崢崢、鄭富年、帥小睛、陳玉蓮等9位媽媽為了練舞，練了超過150個小時，影片中看似扭腰擺臀輕鬆自如，但其實每一位都曾受過病魔的折磨，如先天性心臟病、重度憂鬱症、神經毒皮蛇、創傷後壓力症候群、白內障等，都沒有打退堂鼓，她們看到舞蹈老師張淳淳曾因罕病在床3年，起死回生，反而召集他們一起跳全世界最流行的舞蹈，各個都使出了全力。
媽媽們為了MV拍攝，熱跳一整個晚上，筋骨軟Q堪稱回春到28歲，她們最擔心上陣拍攝原先苦練的舞蹈因緊張而忘光光，沒想到媽媽們拿出超乎常人的表現，各自替對方注意舞步、衣著，還不忘互相提醒看鏡頭時眼神要有神有魅力。感動的是，張淳淳透露：「MV拍攝時，楊媽媽身體好轉出院，特地擦上指甲油敷了面膜，就是為了要成團拍MV，楊媽媽還自備一套衣服，被導演誇敬業。」