邀請報名！新住民語文學習教案七月開放徵件

為了鼓勵教師研發多元文化教育融入式教材，激發學生創新思考與學習尊重他人，教育部國民及學前教育署廣邀各縣市教師一同參與「全國性多元文化教育優良教案甄選」競賽，競賽分為多元文化學習教材教案設計類及新住民語文學習教材教案設計類，預計112年7月開放徵件，詳細資訊可參閱「新住民子女教育資訊網」(https://mkm.k12ea.gov.tw)，歡迎踴躍報名。
記者賴正琳／綜合報導
111年多元文化教育優良教案設計類特優作品「『從心。蟲新』出發－食蟲文化你我他」，由新北市石門國小教師蔡清寬、李彥佐、游嘉萍、林霜如、李瑩映、彭麗琴共同設計，設計理念從學生協助家裡農園摘採蔬果被虎頭蜂螫傷的經驗發想，連結石門區在地居民常有釀製蜂酒的文化，再延伸至許多國家會食用昆蟲餐點，進而從不同學習領域發想課程藍圖。讓學生從石門在地元素出發，由戶外探索昆蟲，培養生命教育觀，再到體驗食蟲文化、烹調食蟲料理，培養學生感受周遭生活的多元價值。
新住民語文學習教材教案設計類特優作品「掀開馬嘛嘛的面紗」，由新北市秀朗國小教師黃寶雲、徐玉珊、林綺琴、王宣茹、林益聖、曾秀珠共同設計，設計理念因學生在閱讀時看見身著黑色長袍、頭巾蒙面，且全身包緊緊的婦女，好奇發問：「她不熱嗎？」「她要怎麼吃飯？」而身為馬來西亞語文教師，對這樣的婦女裝扮並不陌生，因此從禮儀為出發點，讓學生了解馬來西亞各族群文化的融合以及穆斯林的穿著、飲食、生活習俗等文化，做跨文化的比較。
國教署表示，多元族群是台灣社會發展的特色，藉由「全國性多元文化教育優良教案甄選」，鼓勵教師持續精進教案製作的風氣，研發多元文化教育融入式教材，更是鼓勵教師透過試教展現其教學成果，進而提升學生的學習意願以及學習成效。