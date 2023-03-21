別鬆懈！流感增2重症、2死　均未打疫苗

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根據疾管署統計，本流感季自去（2022）年10月1日起截至今年3月20日流感併發重症病例累計64例，包含52例A型H3N2、6例A型H1N1、2例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，77%具慢性病史；其中死亡13例，包括11例H3N2、1例H1N1、1例B型，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。
李佳琳指出，上週新增2例流感併發重症病例，1例為A型H3N2，1例為A未分型，均為60多歲男性，具慢性肺病等病史，均未接種本季流感疫苗，發病日介於今年3月14日至3月19日；另新增2例死亡，年齡為50多歲及80多歲，均未接種本季流感疫苗，具糖尿病及神經肌肉疾病等慢性病史，因呼吸衰竭等因素於3月中旬不幸病逝。
疾管署呼籲，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並應格外留意自身及親友健康，如有流感危險徵兆應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。
疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。