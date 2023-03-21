經典賽／戲劇性逆轉墨西哥　日本球迷：棒球版邁阿密奇蹟

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7局下，日本隊展開反擊，近藤健介敲安、大谷翔平獲得保送，吉田正尚大棒一揮扛出追平3分砲。不過墨西哥在8局上又有攻勢，Alex Verdugo的二壘安打超前，Isaac Paredes再補上1分打點安打，再次超前形成5:3領先。
日本隊在比賽尾聲處於落後，但在絕境之中，他們強大的韌性再次展現出來，8局下由山川穗高代打敲出高飛犧牲打，先追1分。最後的9局下半，身為領袖的大谷翔平率先敲安上壘，吉田正尚選到保送，這時候上場的是本屆打擊陷入低潮、此役前4次站上打席區吞下3K的村上宗隆，結果他敲出戲劇般的再見安打，幫助球隊以6:5逆轉墨西哥，搶下決賽門票。
本屆WBC的四強賽與冠軍戰都在MLB邁阿密馬林魚主場LoanDepot球場進行，因此賽後情緒高潮的日本球迷，也紛紛湧進日本武士隊的粉專，高呼「棒球版的邁阿密奇蹟」、「邁阿密奇蹟再度上演了」、「27年後又出現邁阿密奇蹟」。
日本鄉民口中的「邁阿密奇蹟，」是指1996年亞特蘭大奧運時，由中田英壽、城彰二等名將率領的日本U23奧運男足代表隊，以1:0奇蹟戰勝當時如日中天的巴西男足一事。這不但是日本足球代表性的事件，也是許多日本球迷心中「奇蹟」的代名詞。
這場比賽後，日本隊成為賽史上第一支3度打進冠軍戰的球隊，明天上午7點他們將和衛冕軍美國交手，來爭取隊史第3冠。
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