BLACKPINK Jennie被擠下！新一代「人間香奈兒」18歲奪冠
韓國人氣女團「BLACKPINK」4位成員剛出道就成為時尚圈寵兒，至今更是各自拿下許多精品品牌代言，不過「人間香奈兒」Jennie近期卻被後輩超車，原來南韓企業每個月都會計算國內偶像每個成員的品牌評價，而原本是霸榜王的Jennie，卻被才出道不到一年的女團「NewJeans」成員Minji擠下，失去第一名寶座，NewJeans其他4名成員也擠進前20名，可說是名副其實的「怪物新人」。
記者賴禹妡/台北報導
NewJeans自2022年7月出道，以《Attention》、《Ditto》等熱門歌曲迅速成為新生代大勢女團，在全球人氣更是不容小覷，裡頭5位成員也都分別接下精品品牌代言，其中18歲的Minji更是被香奈兒欽點為品牌大使。
Minji雖然才18歲，卻是NewJeans中的大姐，有170公分高挑身材的她，頂著特殊的高級氣質臉蛋成為新一代「人間香奈兒」，橫跨時尚、美容、珠寶三領域，在上個月甚至成為個人品牌評價排名第一的南韓偶像，3月評價更是再上漲4%，「BLACKPINK」成員Jisoo與Jennie則被擠到第二、三名。
不只如此，NewJeans其他4名成員也成功擠進南韓偶像個人品牌評價排名前20名，甚至整團被受邀參加海外時裝週，才出道不到一年就有如此成績，Minji還擠下Jennie坐上冠軍寶座，可見人氣攀升的速度多驚人。