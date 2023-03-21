台灣教育展在印尼　三地舉辦狀況曝

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我國教育部在泗水、日惹、雅加達三地分別設有台灣教育中心，本次活動由三個台教中心共同協辦，泗水為首站，由駐泗水辦事處處長邱陳煜敲鑼揭幕，一連舉辦2天，結束後各校代表續轉往日惹穆罕莫迪亞大學體育館設攤招生，該校校長藉由辦理教育展之際，同時率領副校長及國際長等校務主管與我參展各校代表進行座談，增進台灣印尼交流互動。說明會中，印尼代表處教育組歐淑芬組長說明印尼政府倡議之IISMA計畫，台灣印尼合作推動成果斐然。
終場於雅加達PPM管理學校辦理，駐印尼代表處公使陳盛鵬在開幕致詞時表示，目前約17,000印尼學生在台灣就學，是台灣外籍生第2大來源國，同時也有超過30萬印尼人在台工作，台灣具有高品質教育環境，提供各項獎學金及低廉的學費，是印尼學生海外留學深造的最佳選擇。
出席雅加達場次貴賓包含PPM管理學校校長Pepey Riawati Kurnia、雅加達國立大學副校長Totok Bintoro。Totok Bintoro致詞時欣見教育展提供印尼學生到台灣求學的機會，對未來的工作提供助力。另外，歐組長也在現場接受媒體採訪，表示教育部針對外國學生提供台灣獎學金及華語文獎學金2項計畫，歡迎踴躍申請，期盼有更多印尼學生赴台就學。
台灣高等教育展睽違三年後首次在印尼恢復實體辦理，意義非凡，各校代表5天3城市積極向印尼學生解說各校提供之特色課程，也與印尼當地學校簽署校際協議，成果豐碩。