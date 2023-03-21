經典賽／日本逆轉勝後立即公布冠軍戰先發 今永昇太主投
日本與墨西哥，今（21）日在美國邁阿密舉行的2023第五屆世界棒球經典賽四強準決賽交手，日本隊靠著強打「村神」村上宗隆大復活，在9局下半的再見安打，最終鑿戰9局以6比5逆轉墨西哥，繼2009年第二屆賽事之後，隊史第3度進入冠軍賽，將與「衛冕軍」地主美國隊對決。在四強賽結束後，日本隊總教練栗山英樹也隨即公布冠軍戰的先發投手，將由效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星的王牌左投今永昇太登板主投。
記者簡名杉/綜合報導
今年29歲的今永昇太在本屆賽事有2場出賽，都是後援登板。首場出賽是在小組賽面對韓國中繼出賽，該場比賽他投了3局被打出3支安打，包含1支陽春全壘打，失1分，但也送出3次三振。第二場出賽則是八強複賽與義大利隊交手時後援，投了1局送出2次三振沒有失分，目前共4局投球，僅失1分，防禦率2.25。
去年賽季今永昇太擺脫了過去2年的肩膀傷勢困擾，投出復活成績，21場先發出賽，投出11勝4敗，防禦率2.26的成績，不只防禦率寫下生涯新低，還曾於6月7日面對北海道火腿鬥士隊的比賽中投出個人職業生涯首場無安打比賽。
「衛冕軍」美國隊的總教練Mark DeRosa，也在前一場四強賽打敗古巴的賽後記者會上透露，冠軍戰將派出曾效力於韓國職棒的Merrill Kelly登板，現在效力於亞利桑那響尾蛇隊的他，本屆賽事有過一場出賽，是在小組賽面對哥倫比亞時先發登板，該場比賽他主投3局被敲出4支安打，送出2次保送、一次三振，失2分，而去年賽季他在響尾蛇的成績為33場先發出賽，13勝8敗、防禦率3.37。