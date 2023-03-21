大升級！首款Siri+ChatGPT瀏覽器　MixerBox ChatAI上線

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MixerBox 開發團隊表示，新版 ChatAI 已上架 App Store 並全面開放測試，一般用戶可以免去申請 OpenAI 開發者帳戶與設定等繁雜步驟，只要下載安裝 ChatAI 瀏覽器，一鍵就能輕鬆讓 Siri 變身為具備 ChatGPT 等級的智慧語音助理。想使用 Siri 整合功能，手機必須升級至 iOS 16 以上版本。用戶下載 ChatAI 並按照 App 內指示完成設定後，喚醒 Siri，然後再說出「Hello MB」的指令，就可以呼叫 AI 聊天機器人進行問答。
過去 Siri 是運用一般的 AI 自然語言處理技術，專長在於執行預先設計好的固定功能。而新版 ChatAI 搭載的 ChatGPT 採用更先進的 AI 大型語言模型，則具備多樣化的互動式問題解決能力，包含問答、翻譯、寫程式，與創作各式內容等，還可以記憶前後文並進行個人化的對答。根據不同用戶測試結果， ChatGPT 的智商約落在 80 至 150 之間。
像是可嘗試詢問 ChatAI 「清明祭祖該避免與親戚聊些什麼話題？」ChatAI 立即用語音回答應避免提到「政治問題、宗教信仰、金錢問題、敏感事件，以及過去傷痛等。」接著開發人員再問 ChatAI 「該如何幽默避開親戚詢問薪水收入？」而 ChatAI 也幽默建議可以回答，「我的薪水和祖先的祝福一樣，都是難以估量的。」