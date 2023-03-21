經典賽／兩屆4強止步、前6局又遭封鎖 日本抗壓密碼解密
日本隊今（21）日在WBC世界棒球經典賽四強戰中，前6局遭到墨西哥隊強力封鎖，比賽後半段卻上演精彩逆轉秀，尤其7到9局都得分，展現難得的抗壓性。前兩屆經典賽日本都在四強止步，這次以全勝戰績勇闖冠軍戰，其中兩名MLB球星達比修有和大谷翔平功不可沒，堪稱是日本「抗壓密碼」。
記者廖聿偉/綜合報導
今日四強戰中前6局，日本的攻勢完全被壓制，加上4局上被墨西哥Luis Urias轟出左外野3分砲，全隊陷入極大的壓力。但身為球隊老大哥的達比修有不斷鼓勵年輕選手，加上吉田正尚的全壘打，一棒打通日本的任督二脈，攻勢也跟著源源不斷。
俗話說「家有一老、如有一寶」，資深老將達比修有可說是本屆日本隊的靈魂人物。他不但自費搭機到日本宮崎參加集訓，還以老大哥之姿，鼓勵所有年輕球員大膽去做，還擔任「心理輔導員」，在比賽膠著的時候，給與隊友信心。
而身為日本隊頭號球星、投打俱佳的大谷翔平，同樣也用正能量感染隊友，9局下率下擊出安打後振臂高呼，也開啟日本的逆轉之旅。
前兩屆經典賽都奪冠的日本，已經設立了奪冠高標，因此球員都背負巨大的壓力，尤其進入四強賽後，更容易施展不開，前兩屆2013、17年都在四強賽吞敗，最終都只拿下季軍。
本屆日本隊陣容依舊星光熠熠，今突破四強難關後，下一戰將與美國一較高下，朝隊史第3冠邁進。