普發6000免登記懶人包！ATM插卡現領　選郵局發錢時間曝

普發6000元今登記！「10大QA」懶人包　幫家人領一次搞懂

▲普發6000元開放登記，身分證尾數0、1的民眾今（22）日優先，《NOWnews今日新聞》整理10大QA一文搞懂細節。（圖／記者徐銘穗攝）
▲普發6000元開放登記，身分證尾數0、1的民眾今（22）日優先，《NOWnews今日新聞》整理10大QA一文搞懂細節。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

您的6000元已裝車上路！眾所矚目的普發6000元現金紅包，財政部規劃5種領錢管道，其中被視為便利的「登記入帳」，今（22）早8時起開放登記，首波開放身分證尾數0、1朋友先行登記。要準備什麼資料、可以幫小孩代領嗎、會列入所得嗎、會影響老人年金資格嗎？《NOWnews今日新聞》整理10大最熱門QA，一文搞懂普發6000元細節。

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📌Q1：6000元什麼時候才能入袋為安？
A1：財政部發布的入帳時間：預算三讀公布生效後5個工作天。立法院各黨團同意3月24日院會表決與三讀，據民進黨團總召柯建銘推估，清明節放假後即可陸續處理，最快4月6日就領得到現金。

▲只要符合圖中任一身分的人，都可以領6000元。（圖／財政部提供）
▲只要符合圖中任一身分的人，都可以領6000元。（圖／財政部提供）
📌Q2：誰有資格領6000元？
A2：不分職業、性別，只要符合下列任一身分者都可以領。
■    現有台灣人。國內現有戶籍的國民
■    未來台灣人。2023年12月31日前在國內出生，並領有出生證明的新生兒
■    取得台灣居留許可的無戶籍國民
■    取得台灣永久居留證的外國人
■    取得居留許可的外籍台灣媳婦與女婿，包含離婚或死亡但居留證未廢止者
■    因公派駐國外的公務人員及其具我國籍的眷屬

📌Q3：6000元怎麼領？
A3：財經部規劃「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5管道。

■    登記入帳：3/22 早上8時起上網預先登記（6000.gov.tw），前5日採身分證或居留證號尾數分流，3/22開放0、1；3/23是2、3；3/24是4、5；3/25是6、7；3/26是8、9；3/27後不分尾數。數位部說系統預計至少開放6個月，確切截止日期將由行政院後續公布，至於入帳時間則是預算三讀公布生效後5個工作天

■    ATM領現：開放台灣銀、土地銀、合作金庫、第一銀、華南商銀、彰化商銀、兆豐商銀、中小企銀、國泰世華、台新銀、中國信託、玉山銀、郵局等13家金融機構實體ATM領取，除本人領取外，也可替未滿13歲小孩代領。

只要在貼有「普發現金識別貼紙」的ATM插入提款卡，選擇「全民共享發現金」，接著輸入提款卡密碼及身分證號或居留證號、健保卡號，交易完成後就可拿到6000元。領取時間則是預算三讀公布生效後第14天起

▲ATM領現請識別貼有「普發現金識別貼紙」，萬一你持的是「警示帳戶」提款卡，則無法在ATM領現，必須到郵局臨櫃辦理。（圖／財政部提供）
▲ATM領現請識別貼有「普發現金識別貼紙」，萬一你持的是「警示帳戶」提款卡，則無法在ATM領現，必須到郵局臨櫃辦理。（圖／財政部提供）
■    郵局領現：本人持健保卡領取，沒有健保卡請帶身分證，或是居留證等身分證明。如果要幫別人代領的話，請拿對方的健保卡以及你（受託人）的身分證件正本，經櫃台資格確認、核對金額無誤，就可以拿到6000元。去郵局前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。領取時間則是預算三讀公布生效後第21天起

▲去郵局臨櫃領6000元前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。（圖／財政部提供）
▲去郵局臨櫃領6000元前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。（圖／財政部提供）
■    直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作天。

■    造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作日起，兩周內發放。

▲一圖搞懂登記入帳流程，快分享給親朋好友。（圖／財政部提供）
▲一圖搞懂登記入帳流程，快分享給親朋好友。（圖／財政部提供）
📌Q4：登記入帳要先準備什麼資料、申請流程很複雜嗎？
A4：請先準備好手機、平板或電腦任一，身分證或居留證號碼、金融機構帳戶，發放對象（含你自己及小孩）健保卡卡號。注意！未滿13歲可以被代領，最多1打4代領4位（含本人共5位）。準備好以上資料後，我們滑進步驟1。

步驟1：進入官網6000.gov.tw。注意！申領網站的網址一定是gov.tw結尾，千萬不要點擊來源不明的簡訊或連結，當心受騙上當。

步驟2：輸入資料。依序填入本人身分證或居留證號碼、金融機構帳戶以及發放對象健保卡號。如果你要幫未滿13歲的小孩一起領可在「健保卡號」處點選「新增」，增列一欄「健保卡號」欄位，輸入孩子的健保卡號，最多代領4位

步驟3：確認資料無誤後，點選「確認送出」。

步驟4：登記完成。3/26早上6時起於原申請官網（6000.gov.tw）開放查詢。

📌Q5：登記入帳可以填哪些金融機帳號？
A5：全台臺灣銀、花旗銀、渣打銀等49家銀行，311家各區農漁會，以及13家信用合作社都可以。

📌Q6：線上登記失敗怎麼辦？
A6：登記過程中如出現資料錯誤，會跳出警示，可先依警示如「健保卡號輸入錯誤」等訊息，先檢查輸入的健保卡號是否有誤，如有疑問，可洽1988諮詢專線。

📌Q7：登記成功後可以修改入帳帳號嗎？
A7：可以喔！請在3/28早上6時開放查詢後，在查詢登記結果頁面→點選修改→重新選擇本人/代領人金融機構代號→輸入本人/代領人金融機構帳號→點選確認送出→完成修改入帳帳號，或於首頁重新登記入帳。

如果本人或代領人身分與銀行帳號檢驗失敗，登記健保卡的卡號將直接結案，不提供入帳帳號修改，得重新點選登記入帳。

▲財政部公告，9/30前出生的寶寶領錢時間延長至10/31前，12/31前出生的寶寶則到隔年1/31都能領。（圖／財政部提供）
▲財政部公告，9/30前出生的寶寶領錢時間延長至10/31前，12/31前出生的寶寶則到隔年1/31都能領。（圖／財政部提供）
📌Q8：今年底前出生寶寶怎麼領？可以選登記入帳嗎？
A8： 登記入帳目前規劃只開放6個月，目前還未公布確切截止日。財政部次長阮清華解答，今年10月1日到12月31日出生的嬰幼兒，父母或法定代理人，在第2年、即2024年1月底前去領就可以，不過他們只能到郵局臨櫃領取

📌Q9：普發6000元會列入所得？要繳稅嗎？
A9：不會列所得，不用繳稅喔！依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」相關規定，大家收到的普發6000元，就算你全家10口人，一次領6萬元都不會被列入所得，免納所得稅。同時，因普發6000元不列所得，也不會影響老人年金、老農津貼及中低收入戶等領取資格

📌Q10：我有欠銀行錢，銀行可以扣押我的普發6000元嗎？
A10：請安心，銀行不能這麼做。依據立法院三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第4條第4項規定，銀行不得扣押該筆款項。



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