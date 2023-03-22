普發6000元今登記！「10大QA」懶人包　幫家人領一次搞懂

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A1：財政部發布的入帳時間：預算三讀公布生效後5個工作天。立法院各黨團同意3月24日院會表決與三讀，據民進黨團總召柯建銘推估，清明節放假後即可陸續處理，最快4月6日就領得到現金。
📌Q2：誰有資格領6000元？
A2：不分職業、性別，只要符合下列任一身分者都可以領。
■ 現有台灣人。國內現有戶籍的國民
■ 未來台灣人。2023年12月31日前在國內出生，並領有出生證明的新生兒
■ 取得台灣居留許可的無戶籍國民
■ 取得台灣永久居留證的外國人
■ 取得居留許可的外籍台灣媳婦與女婿，包含離婚或死亡但居留證未廢止者
■ 因公派駐國外的公務人員及其具我國籍的眷屬
📌Q3：6000元怎麼領？
A3：財經部規劃「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5管道。
■ 登記入帳：3/22 早上8時起上網預先登記（6000.gov.tw），前5日採身分證或居留證號尾數分流，3/22開放0、1；3/23是2、3；3/24是4、5；3/25是6、7；3/26是8、9；3/27後不分尾數。數位部說系統預計至少開放6個月，確切截止日期將由行政院後續公布，至於入帳時間則是預算三讀公布生效後5個工作天。
■ ATM領現：開放台灣銀、土地銀、合作金庫、第一銀、華南商銀、彰化商銀、兆豐商銀、中小企銀、國泰世華、台新銀、中國信託、玉山銀、郵局等13家金融機構實體ATM領取，除本人領取外，也可替未滿13歲小孩代領。
只要在貼有「普發現金識別貼紙」的ATM插入提款卡，選擇「全民共享發現金」，接著輸入提款卡密碼及身分證號或居留證號、健保卡號，交易完成後就可拿到6000元。領取時間則是預算三讀公布生效後第14天起。
■ 郵局領現：本人持健保卡領取，沒有健保卡請帶身分證，或是居留證等身分證明。如果要幫別人代領的話，請拿對方的健保卡以及你（受託人）的身分證件正本，經櫃台資格確認、核對金額無誤，就可以拿到6000元。去郵局前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。領取時間則是預算三讀公布生效後第21天起。
■ 直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作天。
■ 造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作日起，兩周內發放。
📌Q4：登記入帳要先準備什麼資料、申請流程很複雜嗎？
A4：請先準備好手機、平板或電腦任一，身分證或居留證號碼、金融機構帳戶，發放對象（含你自己及小孩）健保卡卡號。注意！未滿13歲可以被代領，最多1打4代領4位（含本人共5位）。準備好以上資料後，我們滑進步驟1。
步驟1：進入官網6000.gov.tw。注意！申領網站的網址一定是gov.tw結尾，千萬不要點擊來源不明的簡訊或連結，當心受騙上當。
步驟2：輸入資料。依序填入本人身分證或居留證號碼、金融機構帳戶以及發放對象健保卡號。如果你要幫未滿13歲的小孩一起領，可在「健保卡號」處點選「新增」，增列一欄「健保卡號」欄位，輸入孩子的健保卡號，最多代領4位。
步驟3：確認資料無誤後，點選「確認送出」。
步驟4：登記完成。3/26早上6時起於原申請官網（6000.gov.tw）開放查詢。
📌Q5：登記入帳可以填哪些金融機帳號？
A5：全台臺灣銀、花旗銀、渣打銀等49家銀行，311家各區農漁會，以及13家信用合作社都可以。
📌Q6：線上登記失敗怎麼辦？
A6：登記過程中如出現資料錯誤，會跳出警示，可先依警示如「健保卡號輸入錯誤」等訊息，先檢查輸入的健保卡號是否有誤，如有疑問，可洽1988諮詢專線。
📌Q7：登記成功後可以修改入帳帳號嗎？
A7：可以喔！請在3/28早上6時開放查詢後，在查詢登記結果頁面→點選修改→重新選擇本人/代領人金融機構代號→輸入本人/代領人金融機構帳號→點選確認送出→完成修改入帳帳號，或於首頁重新登記入帳。
如果本人或代領人身分與銀行帳號檢驗失敗，登記健保卡的卡號將直接結案，不提供入帳帳號修改，得重新點選登記入帳。
📌Q8：今年底前出生寶寶怎麼領？可以選登記入帳嗎？
A8： 登記入帳目前規劃只開放6個月，目前還未公布確切截止日。財政部次長阮清華解答，今年10月1日到12月31日出生的嬰幼兒，父母或法定代理人，在第2年、即2024年1月底前去領就可以，不過他們只能到郵局臨櫃領取。
📌Q9：普發6000元會列入所得？要繳稅嗎？
A9：不會列所得，不用繳稅喔！依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」相關規定，大家收到的普發6000元，就算你全家10口人，一次領6萬元都不會被列入所得，免納所得稅。同時，因普發6000元不列所得，也不會影響老人年金、老農津貼及中低收入戶等領取資格。
📌Q10：我有欠銀行錢，銀行可以扣押我的普發6000元嗎？
A10：請安心，銀行不能這麼做。依據立法院三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第4條第4項規定，銀行不得扣押該筆款項。
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