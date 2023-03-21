涉論文抄襲！高虹安喊選後應放下　資策會律師今回應

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資策會委任律師陳家輝表示，依照資策會所提供的事證，高虹安有明確違反《著作權法》的狀況，包括：姓名表示、重置改作、公開傳輸等問題都是「自訴人」資策會的權利受到侵害，結果如何，由法院來審理。
律師表示，按照資策會之前聲明的內容可知，資策會共有2篇論文，其中一篇有8成、另一篇有3成的內容均被高虹安拿去使用在她博士論文內。
媒體追問，資策會自去年10月提告至今，有沒有和高虹安接觸或商談和解？律師表示，資策會有發函高虹安提到可以先調解，但沒有得到回應。
週刊去年9月時揭露，高虹安在美國辛辛那提大學的博士論文「Quality Prediction Modeling for Multistage Manufacturing Using Classification and Association Rule Mining Techniques」，抄襲她任職資策會期間與他人合著的期刊論文「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining」。
對於指控，高虹安昨天表示，資策會說的這2篇論文，她都是第1作者，在論文發表上都是學術引用，非營利使用，另提到案子因選舉而起、選後恩怨應可放下。資策會委任律師陳家輝表示，無法代為回答。