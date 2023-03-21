普發6000！3/22起可「登記入帳」　身分證尾數0、1先申請

涉論文抄襲！高虹安喊選後應放下　資策會律師今回應

▲新竹市長高虹安。(圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝)
▲新竹市長高虹安。(圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝)

記者潘千詩／台北報導

去年九合一選舉期間，代表民眾黨參選並順利當選新竹市長的高虹安被指，博士論文與資策會論文高度雷同，涉嫌侵權。台北地院今（21）日首度開庭，僅傳喚「自訴人」資策會出庭。法院開完庭後，資策會律師團受訪表示，今天是對於自訴內容再做確認，希望法院依法審理。對於高虹安喊話選舉恩怨應放下，律師說，無法代資策會回答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
依《刑事訴訟法》規定，首次訊問不公開，除非有必要，不得先行傳訊高虹安，法官因此只傳資策會代表、未傳高出庭。

▲資策會委任律師陳家輝（右）、周宇修（左）（圖／記者潘千詩攝，2023.03.21）
▲資策會委任律師陳家輝（右）、周宇修（左）（圖／記者潘千詩攝，2023.03.21）
資策會委任律師陳家輝表示，依照資策會所提供的事證，高虹安有明確違反《著作權法》的狀況，包括：姓名表示、重置改作、公開傳輸等問題都是「自訴人」資策會的權利受到侵害，結果如何，由法院來審理。

律師表示，按照資策會之前聲明的內容可知，資策會共有2篇論文，其中一篇有8成、另一篇有3成的內容均被高虹安拿去使用在她博士論文內。

媒體追問，資策會自去年10月提告至今，有沒有和高虹安接觸或商談和解？律師表示，資策會有發函高虹安提到可以先調解，但沒有得到回應。

週刊去年9月時揭露，高虹安在美國辛辛那提大學的博士論文「Quality Prediction Modeling for Multistage Manufacturing Using Classification and Association Rule Mining Techniques」，抄襲她任職資策會期間與他人合著的期刊論文「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining」。

對於指控，高虹安昨天表示，資策會說的這2篇論文，她都是第1作者，在論文發表上都是學術引用，非營利使用，另提到案子因選舉而起、選後恩怨應可放下。資策會委任律師陳家輝表示，無法代為回答。

若台宏斷交藍委喊應負責　陳建仁：為何不追究中國打壓？

調查班開學！第60期加入136名好手　受訓為期1年

華山月台存廢爭議　司法院提新計畫「原址保存」

反萊豬醫師蘇偉碩控陳時中、吳秀梅誣告　2人不起訴確定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀