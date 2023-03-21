校排16%就能上台大！繁星推薦錄取率60%、缺額10人原因曝

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今年整體第1類至第7類學群共計錄取362所高中推薦的14,431名一般生，錄取率為62.71%，較去年增加0.9%；招生缺額1,330個，較去年增加411個，其中以文化大學257個缺額最多、頂大台大也有10個缺額。
李宏森指出，今年第1類至第7類學群錄取的350人，來自236校，其中私校共81校、錄取127人，另外，基隆市八斗高中為新進學校，有1名學生校排前1%錄取護理系。
台大規定，校排前20%以內才能報名繁星推薦，今年仍以校排前1%為最多，共錄取210人；錄取校排最低為社工系的校排前16%。
台大今年繁星推薦缺額10人，來自醫學檢驗暨生物技術系4 人、物理治療系1人、農藝系3人、植物病理與微生物系2人，皆為第3類學群。
李宏森分析，主要是這4個學系報名人數偏低，因為台大第3類學群共19系，每位學生可填10個志願，學生在選填志願時的順序所致；另一個原因是這4個學系對學測成績要求高，有好幾個科目須達頂標，造成有些學生評估本身成績，不敢報名。
李宏森說，有關缺額，各學系會平常心看待，因為這都是學生的選擇，每一年學生的選擇不同，缺額學系也不一樣，但這些缺額都不會浪費，會流用在後續分發入學管道招生。
針對第8類學群醫牙篩選狀況，李宏森表示，台大醫牙學測成績4科合計需58級分、校排前1%，才能進入第二階段甄試；醫牙預計甄試人數為兩倍率，今年醫學系招生名額12人，預計甄試人數24人全滿，牙醫學系招生名額2人、預計甄試人數4人全滿，這些學生將與申請入學的醫牙學生，一起進入第二階段甄試。
對於台大校長陳文章先前提到，要把繁星推薦占比從10%增至15%，期盼「鄉鄉有台大」。
李宏森認為，繁星推薦確實能減少城鄉差距，但在校校等值外，考生的學測成績也要到達一定標準，才能通過學系檢定標準篩選；「鄉鄉有台大」的概念除了提高繁星推薦占比，還會在希望入學、申請入學「希望組」，特別把偏鄉學校列入錄取報名資格裡，相關門檻、標準與繁星推薦不太一樣，通常偏鄉高中學生在希望入學的管道中，錄取台大機會較高。