不是林襄！李多慧指名「她的神美腿」狂讚：韓國歐巴很愛
「Rakuten Monkeys」樂天桃猿日前宣布，韓職女神李多慧（Dahye Lee）將加入旗下啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」，成為第8位成員，讓大批球迷又驚又喜，她也預計將在4月14日「初登板」和大家見面，而提到未來同事，李多慧印象最深刻的不是林襄，而是可鹽可甜的女神Yuri（陳怡叡），因為Yuri擁有神級美腿，「是韓國歐巴會喜歡的型」。
記者賴禹妡/台北報導
林襄擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，近幾年人氣迅速攀升，甚至紅到海外，成為新一代啦啦隊女神，不過李多慧在談到未來隊友時，提到最吸引自己目光的人並非林襄，而是同樣有許多球迷熱愛的Yuri。
Yuri不但有「地表最正啦啦隊女神」的稱號，在樂天女孩2023年個人寫真桌曆的銷量排行榜中，更是擠下林襄拿下冠軍，據悉，樂天女孩經紀人在受訪時表示，李多慧首先就被Yuri給吸住目光，對她印象尤其深刻，原因是Yuri有又長又美的神級美腿，讓她大讚這是「韓國歐巴」會喜歡的型。
而Yuri聽到自己被李多慧稱讚後，感到受寵若驚，「整個心花開、整個飛起來了」，非常期待能跟新同事共事，也想帶她去吃麻辣鍋及夜市小吃，甚至笑說會準備好泡菜及海苔，要在休息室內好好招待李多慧。