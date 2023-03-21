猴痘再增4例確診　「疫苗預約」今15時開放！登記流程一次看

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再增4例猴痘 累計病例已達16例台灣猴痘確診數再增4例，分別為3例本土、1例日本境外移入個案，均為北部本國籍男性，年齡介於30多歲至40多歲，發病日介於今（2023）年3月3日至3月5日。
個案皆因身體陸續出現發燒、鼻塞、頭痛、疲倦、口腔潰瘍、腹瀉、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月14日及3月15日確診陽性。
疾管署表示，4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天，另52名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。
截至今日，猴痘已累計確診16例病例（10例本土及6例境外移入），均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。
誰符合猴痘疫苗接種？ 如何「預約疫苗」？猴痘主要透過親密接觸傳播，「猴痘疫苗接種」對象，目前除了確診個案的高風險接觸者及正痘病毒屬實驗室操作人員等，也包含自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」的民眾，如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。
民眾若為本國籍或持有我國居留證或具健保身分的外籍人士，且符合上述接種條件，自3月21日下午3時可至「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記，並選擇欲前往接種之醫院。
第一階段將開放約3千人登記，1人限登記1次，送出後無法修改或重複登記。疾管署強調，為有利於後續安排接種，請民眾務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。
完成意願登記後，疾管署將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知，民眾便可至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。疾管署提醒，收到可預約掛號通知後，民眾應儘早完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。
猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，民眾若前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。
疾管署呼籲，若出現皮膚病灶，如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57225
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