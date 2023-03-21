經典賽／村上宗隆上次日本封王才9歲！誓言奪回世界第一
經典賽日本武士隊主砲「村神」村上宗隆，在今（21）日四強賽面對墨西哥隊的比賽，同樣以「先發5棒、三壘手」的角色出賽，但此役的前4個打席卻沒有任何建樹，還被三振3次，直到9局下半一、二壘有人，日本隊還落後1分時輪到他打擊時，總教練栗山英樹仍選擇相信村上宗隆沒有換代打。而村神也回應栗山監督的期待，扛出一支深遠的中外野長打，一棒幫助日本逆轉結束比賽，賽後他表達了自己的內心想法：「很高興沒有辜負期待！」
記者簡名杉/綜合報導
村上宗隆賽後表示，比賽中被三振了3次，感到非常悔恨，球隊在最後的得分，讓我又有站上打擊區的機會，雖然最後再見安打是我打出來的，但這場比賽是團隊團結一致才得到的勝利，「我很高興沒有辜負期待！」
前一次日本隊進入經典賽冠軍賽，是2009年第二屆賽事的時候，該屆比賽日本隊也收下經典賽二連霸，而當時的村上宗隆才9歲，距離夢寐以求的冠軍就在眼前，村上宗隆強調：「明天的比賽是自2009年以來的決賽，也是這支球隊的最後一場比賽，所以我想充分享受這場比賽，讓它成為最棒的一場決賽」，並誓言為日本奪回世界第一的王座。
去年日本職棒中央聯盟打擊三冠王的村上宗隆，被期待能扛起本屆日本隊的第4棒主砲，卻從二月日本隊集訓時狀態就十分低迷，小組賽甚至14打數只打出2支安打，八強複賽被移出第4棒，改為先發第5棒出賽，雖然有許多「拔掉村上先發」的聲音。但總教練栗山英樹仍信任村上宗隆，持續把他放在先發陣容，最終在四強賽的最後一打席收到回報。