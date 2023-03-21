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經部與7廠商簽約軍用商規無人機研發補助　盼加速國產化

▲經濟部工業局今（21）日舉行「軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，與智飛科技、經緯航太、長榮航太等7家業者完成聯合簽約。（圖／經濟部提供）
▲經濟部工業局今（21）日舉行「軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，與智飛科技、經緯航太、長榮航太等7家業者完成聯合簽約。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部工業局今（21）日舉行「軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，與智飛科技、經緯航太、長榮航太等7家業者完成聯合簽約，宣示軍用商規無人機正式投入設計開發階段。經濟部長王美花於致詞時表示，台灣國防產業中，非常需要積極發展無人機，此次簽約的7家廠商有望帶動更多供應鏈及商機，待廠商檢測成功後，後續國防部也會釋出更大的訂單，盼從需求端，帶動生產端。

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由行政院指導國科會、國防部、經濟部及中科院等共同成立「軍用商規無人機遴選作業指導小組」，針對國防部所提出的3類5款軍用商規無人機機型，由經濟部主導辦理系統整合主導廠商遴選作業，並於去（2022）年12月21日正式公告9家優選廠商名單，國防部也針對遴選結果，於今（2023）年3月2日前陸續與優選廠商完成軍用商規無人機的原型機小批量產採購簽約作業。

同時為配合國防部原型機開發期程，經濟部於今年1月6日公告「A+企業創新研發淬鍊計畫—軍用商規無人機發展計畫」受理優選廠商申請，輔導優選廠商協助其合作業者，共同開發軍用商規無人機產品之系統模組，像是電池模組、飛控模組、電推模組、應用功能模組、航電與通訊模組等及關鍵技術，經2月10日召開技術審查會議，確認符合研發補助簽約資格廠商包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技等7家業者。另外，雷虎公司投入無人機研發，目前已取得經濟部研發補助，為避免補助資源重複投入，故此次未提出計畫申請。

王美花於聯合簽約儀式上談到，無人機目前在台灣不是一個非常大的產業，然而，自俄烏戰爭開打至今，無人機功效作用大，因此在台灣國防產業中，非常需要積極發展無人機，此次簽約的7家廠商有望帶動更多供應鏈及商機。

她指出，由於除了國防需求之外，農噴、監視、物流等需求不大，過往甚至要到國外進行採購，但國內勢必要建立起自己的無人機能量，以滿足商業及國防需求，待廠商檢測成功後，後續國防部也會釋出更大的訂單，盼從需求端，帶動生產端，讓國內無人機愈做愈好，這也是蔡總統先前曾表示「國防產業自主發展很重要的一環」。

經濟部工業局表示，軍用商規無人機遴選作業全程配合行政院指導，由國防部負責規格訂定與採購，由經濟部負責遴選與研發補助，流程嚴謹且公正公開，透過此次研發補助聯合簽約儀式，同時展出無人機現有技術能量及發展規劃，充分說明政府發展無人機產業之決心，期帶動無人機業者參與國防自主開發，補足產業供應鏈缺口，健全無人機產業發展環境。

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