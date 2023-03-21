經部與7廠商簽約軍用商規無人機研發補助　盼加速國產化

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同時為配合國防部原型機開發期程，經濟部於今年1月6日公告「A+企業創新研發淬鍊計畫—軍用商規無人機發展計畫」受理優選廠商申請，輔導優選廠商協助其合作業者，共同開發軍用商規無人機產品之系統模組，像是電池模組、飛控模組、電推模組、應用功能模組、航電與通訊模組等及關鍵技術，經2月10日召開技術審查會議，確認符合研發補助簽約資格廠商包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技等7家業者。另外，雷虎公司投入無人機研發，目前已取得經濟部研發補助，為避免補助資源重複投入，故此次未提出計畫申請。
王美花於聯合簽約儀式上談到，無人機目前在台灣不是一個非常大的產業，然而，自俄烏戰爭開打至今，無人機功效作用大，因此在台灣國防產業中，非常需要積極發展無人機，此次簽約的7家廠商有望帶動更多供應鏈及商機。
她指出，由於除了國防需求之外，農噴、監視、物流等需求不大，過往甚至要到國外進行採購，但國內勢必要建立起自己的無人機能量，以滿足商業及國防需求，待廠商檢測成功後，後續國防部也會釋出更大的訂單，盼從需求端，帶動生產端，讓國內無人機愈做愈好，這也是蔡總統先前曾表示「國防產業自主發展很重要的一環」。
經濟部工業局表示，軍用商規無人機遴選作業全程配合行政院指導，由國防部負責規格訂定與採購，由經濟部負責遴選與研發補助，流程嚴謹且公正公開，透過此次研發補助聯合簽約儀式，同時展出無人機現有技術能量及發展規劃，充分說明政府發展無人機產業之決心，期帶動無人機業者參與國防自主開發，補足產業供應鏈缺口，健全無人機產業發展環境。