台日執政黨實體對話首登場　民進黨盼成常態性交流

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民進黨由羅致政及郭國文立法委員代表，與自民黨外交部會長、參議院自民黨副幹事長堀井巖參議員及國防部會長國場幸之助眾議員進行對話。
羅致政表示，感謝自民黨議員於選舉忙碌時千里迢迢來台參加會議，本次會議是在副總統賴清德接任黨主席後首次舉辦，民進黨對此一由自民黨發起的2+2對話機制可以延續，表達感謝，而在場4位國會議員中，他是唯一3次對話都參加的人，希望未來有更多各自黨內的國會議員能參與對話，增進兩黨之間的了解也能對未來台日政府共同關切的議題有更多幫助。
郭國文表示，主席賴清德在擔任不同公職角色時，對台日交流不曾間斷，此次在主席賴清德上任後首次舉行的台日對話，別具意義，期待未來有機會在日本舉辦實體的2+2對話，民進黨對台日關係的實質進展充滿期待。
郭國文還提到，雖然台灣沒有打進世界棒球經典賽決賽，但自己樂意成為日本的應援團，希望這次會議結束時，日本對墨西哥的賽事能有好消息，讓現場2位日方議員皆會心一笑。而在會議結束時，日本隊也在第9局如願逆轉勝，將在明天跟美國隊爭冠。
參議員堀井巖表示，台灣是日本重要的夥伴，這次訪台受到熱烈歡迎他也感到很高興，自己去年12月陪同參議院自民黨幹事長世耕弘成訪台，晉見總統蔡英文、副總統賴清德時，2位都有特別關心2+2進度；此次參議員世耕更有請他向2位委員致意，對此次主導對話表示誠摯感謝。昨天訪問印度的總理岸田文雄也發表自由開放的印度太平洋（FOIP）新構想，強調法治、區域合作、多邊連結、海空安全保障等重要性。新的構想也獲得台灣、美國、澳洲、印度、東協等國的同意，強調國際社會間一定要共同合作以維繫台海、東亞及印太區域的和平穩定。
眾議員國場幸之助致詞時表示，這次能面對面舉行會談具有劃時代意義，而他作為自民黨國防部會長，想跟台灣委員交流去年日本修改的新版「防衛三文件」，對於日本外交、國防相當具重要性的文件，包括國家安全保障戰略（NSS）、國家防衛戰略及防衛力整備計畫。尤其是「國家安全保障戰略」是時隔9年首次修改，大幅度增加台灣相關內容。台灣跟日本擁有共同價值，而以半導體為首的產業供應鏈、觀光交流也相當重要，持續推動這樣的交流、傳遞這些情感是雙方的重要使命，最後也表示對下一次2+2會談在日本召開的期盼。