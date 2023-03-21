鞏固盟友！蒲亭註銷非洲逾200億美元債務 全力籌辦峰會
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）邀請中國國家主席習近平之餘，也緊鑼密鼓籌劃「俄羅斯-非洲」峰會，有意多方拉攏盟友鞏固國際關係。蒲亭在第二次「俄羅斯-非洲」國際議會大會致詞時宣布，莫斯科將註銷超過200億美元的非洲債務，相當於新臺幣6104億元的債務。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯今年七月舉行俄非峰會，近日則率先舉行第二屆俄羅斯-非洲國際議會大會。這場為期兩天的會議上，有40多個非洲國家官方議會代表團與會，俄羅斯總統蒲亭也到場致詞，致力於發展俄非國家間的關係，並藉此促進雙方在貿易、能源、醫療保健和教育等各個領域的合作。
蒲亭在閉幕式上強調，俄羅斯與非洲國家之間的貿易額每年都在增長，到2022年達到近180億美元，基於非洲國家在全球事務的分量和作用不斷增加，莫斯科已註銷對非洲國家超過200億美元的債務，期盼透過歐亞經濟聯盟、雙邊貿易協定與非洲自由貿易區建立聯繫。
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫指出，俄羅斯正緊鑼密鼓地進行籌備俄羅斯-非洲峰會，在有意發展和改善俄羅斯與非洲國家之間的整體關係下，第二次「俄羅斯-非洲」國際議會大會是個重要的國際活動；此外，蒲亭也提到，非洲大陸自由貿易區（AFCFTA）的建立，將帶來更多機會，該區未來將成為一個GDP總額超過3兆美元的市場。