普發6000出國玩！旅行社超狂加倍送 最高現砍8千爽遊歐
明（22）日就要開放登記普發6000元，還沒想好怎麼花嗎？世邦旅遊強推「加倍送」活動，讓你免受通膨之苦也能輕鬆出國玩，其中美西、紐西蘭直接每人現減6000元，歐洲早鳥歐惠「第2人超狂現砍8000元」！全站只要在4月底前完成付訂即可享優惠，想省荷包又想出國的朋友，明天登記入帳就趕緊去下單了！
記者汪睿琦/綜合報導
今世邦旅遊總經理呂汶中指出，看準民眾想出國又受國際通膨之苦卻步的無奈心情，搭上近日政府普發6000元拯救民眾荷包政策，世邦旅遊搶先旅遊市場推出「放大加倍送」活動，站上全產品線都有限時優惠。
其中，美國「臥谷長榮美西9日」限定4/23出發，享有每人減6000元優惠，報名前6名者再送賭城拉斯維加夜遊。「戀上南極光10天」也是每人直接減6000元，帶領旅客前往南半球的紐西蘭欣賞絕美南極光。
這回優惠力度最大的歐洲部分，世邦旅遊特別挑選全歐各區產品，如巴爾幹半島、北歐多國、中歐德瑞、南歐義大利及西葡、英國等，推出早鳥優惠，60天前付訂即可享第2人減8000元優惠。
國人最愛的日韓旅遊也有優惠！配合星宇航空4/1首航日本東北仙台，第2人可享「減6000元」；春季最夯的立山黑部賞雪牆及長榮直飛青森到東北賞櫻的行程，也推出第2人減5000元優惠。韓國也大手筆提供「首爾FUN輕鬆5日」行程，第2人折6000元。超多「放大6000元加倍送」活動優惠僅此一檔，民眾可上世邦旅遊官網掌握更多第一手資訊。
不只國外商品，國內飯店也紛紛推出「放大6000元」優惠活動，晶華酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅台北林森館及宜蘭礁溪館也搶攻商機祭出「最低6,000元即可住房」，其中捷絲旅台北林森館即日起搶先推出「買2晚送1晚」活動，除了免費升等入住豪華客房或豪華雙人房四天三夜外，每日另加贈Just Café自助式早餐。
捷絲旅宜蘭礁溪館則推出「買房送餐」方案，除了能入住溫泉家庭客房，每房贈送12歲以下孩童免費、2大2小翌日Just Café輕日式早餐外，再贈2大2小三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽。更幸福的是，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，各館房間房型數量有限，心動的朋友可要拚手速了。