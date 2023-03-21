不敢相信！曹佑寧記者會撿到「紅包」 不排除同台王淨
驚悚電影《蝴蝶大廈》今（21）日在新北市汐止舉行「開鏡儀式」，錢人豪導演率領尹馨、曹佑寧、馮淬帆、白潤音共同出席。被問到與王淨公開放閃一事，男主角曹佑寧表示：「就是正常的在談戀愛！」兩人私下也會交流拍戲心得，曹佑寧還笑說：「我其實耳根子很軟，但是骨子裡還是有一點固執！不排除同台演出。」訪問結束後，曹佑寧還撿到導演錢人豪的「紅包」驚訝直呼：「怎麼會有紅包？誰的？」意外呼應到女友王淨的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，令在場記者笑喊：「不敢相信！」
記者黃雅琪/新北報導
為了呈現猛鬼大樓場景，導演錢人豪向演藝圈前輩租下廢棄10年的攝影棚，還租下廢棄的台北市士林分局，搭成一棟樓拍攝。錢人豪透露，搭景前試過各種方法「淨化」好兄弟，並嚴格禁止所有人提到「鬼」，要尊稱「奇幻界的鄰居」避免不必要的意外發生。
女主角尹馨坦言心裡壓力很大：「我不喜歡看恐怖片！」收到劇本的時候，知道是鬼片題材就放在信箱裡面沒有看，導演錢人豪頻頻詢問心得，尹馨表示：「後來好不容易提起勇氣看完（劇本），我一看完之後就完全被吸引，立刻請經紀人問導演電影要怎麼進行。」
先前因為學業的關係，童星白潤音有短暫休息2年，如今再度出來拍攝《蝴蝶大廈》，問及是否自己主動要求再拍戲，他表示：「其實我沒有那麼積極！」童言童語笑翻全場。導演錢人豪補充道：「那時候找他，爸爸本來說暫時不接戲了，但看完劇本之後他們就答應演出。」