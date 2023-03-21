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卡莉怪妞愛搞怪受封「日本Gaga」　超萌MV點閱率逼近2億

▲卡莉怪妞愛搞怪，服裝風格相當誇張，被封為「日本Gaga」。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）
▲卡莉怪妞愛搞怪，服裝風格相當誇張，被封為「日本Gaga」。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）

記者江芷稜/綜合報導

現年30歲的日本「流行教主」卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu），昨（20）日宣布與演員葉山獎之閃婚，充滿童趣且繽紛的婚紗，符合她搞怪、有創意的風格，獲得粉絲滿滿祝福。卡莉怪妞在日本樂壇以輕快電音旋律，結合五彩繽紛的服裝風格，令歌迷印象深刻，素有「日本Lady Gaga」封號，出道曲《PONPONPON》的MV在YouTube突破1.9次點閱率，魅力相當驚人！

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▲▼卡莉怪妞婚紗照風格充滿童趣。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）
▲卡莉怪妞婚紗照風格充滿童趣。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）
1993年出生的卡莉怪妞（竹村桐子），高中就嚮往模特兒行業，17歲就登上高中生雜誌《HR》的封面，以模特兒之姿出道，受邀參與時尚活動，2012年更獲選網站ORICON STYLE票選的「最喜歡的讀者模特兒」排行榜第一名，人氣超旺。2011年跨界當歌手後，她取了新的藝名Kyary Pamyu Pamyu，Pamyu其實不是日文詞，因為搞笑藝人的笑話中出現過的「ぱみゅ（Pamyu）」一詞很可愛，便借來放在名字裡，相當不按牌理出牌。

▲卡莉怪妞曾因蝴蝶結被網友罵。（圖／ASOBISYSTEM）
▲卡莉怪妞以蝴蝶結造型吸睛。（圖／ASOBISYSTEM）
▲卡莉怪妞發新歌曲，越洋問候台灣粉絲。（圖／ASOBI SYSTEM）
▲卡莉怪妞發新歌曲，越洋問候台灣粉絲。（圖／ASOBI SYSTEM）
▲卡莉怪妞奇特風格讓鄰居看不慣。（圖／ASOBISYSTEM）
▲卡莉怪妞奇特風格讓鄰居看不慣。（圖／ASOBISYSTEM）
▲卡莉怪妞的首支單曲《PONPONPON》MV點閱率破1.9億次。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）
▲卡莉怪妞的首支單曲《PONPONPON》MV點閱率破1.9億次。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）
卡莉怪妞造型千變萬化，擁有獨樹一幟的可愛外型，戴上放大片、假髮、假睫毛的誇張改造後，顯得繽紛多彩，搭配輕快電音旋律，讓她的歌曲在歐美都相當受歡迎，首張單曲《PONPONPON》甚至紅到芬蘭、比利時，MV點閱率突破1.9億次，其他作品點閱率也都有數千萬。

卡莉怪妞因為搞怪外型，常被拿來和凱蒂佩芮（Katy Perry）和百變天后女神卡卡（Lady Gaga）相提並論，獲得「日本Lady Gaga」封號，她從不諱言向這兩位天后看齊，盼挑戰不同造型，征服更多歌迷的心。最經典的是，女神卡卡造訪日本時，兩人曾在音樂節目《MUSIC STATION》碰頭，她在頭上戴著粉紅大蝴蝶結賣萌，不過比起卡卡直接在眼皮畫上卡通大眼睛的誇張裝飾，卡莉怪妞略輸一籌，她站在身後望著偶像的不甘心神情，還成了網路熱議焦點。

▲卡莉怪妞和女神卡卡合照，蝴蝶結造型相形之下略輸一籌。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）
▲卡莉怪妞（右）和女神卡卡合照，蝴蝶結造型相形之下略輸一籌。（圖／翻攝自卡莉怪妞推特）
▲女神卡卡訪問日本時，卡莉怪妞站在身後緊盯偶像，眼神似乎相當不甘心。（圖／翻攝自網路）
▲女神卡卡訪問日本時，卡莉怪妞站在身後緊盯偶像，眼神似乎相當不甘心。（圖／翻攝自網路）
而卡莉怪妞多次造訪台灣，最喜歡台灣的珍珠奶茶和芒果冰，回到日本後仍對珍奶念念不忘，也去過九份朝聖宛如電影《神隱少女》的山城場景，她還自豪表示來台灣時有20、30位粉絲接機，感到非常驕傲。

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