台灣醫療發光發熱　國際戰爭線上交流

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抗防疫有目共睹 樂在學習獲得在COVID-19疫情肆虐之下，台灣醫護人員在抗疫防疫上，展現舉世有目共睹的高紀律與高效率，其中的視病如親和仁心仁術，更寫下了許多感人肺腑的故事。此次會議有26個外科系醫學會合辦，發表學術論文超過1000篇，近7000位醫界碩彥參與，另有28位來自世界各國的重量級外賓與會，為疫情解封之後匯聚最多國內外學者的最大型學術討論會，整合了各專科領域的翹楚、大師與會，內容精彩可期。侯明鋒理事長認為，同道樂在學習，也會樂在獲得。
除基礎教育與臨床研究外，特別演講部份安排新任健保署石崇良署長分享再生醫療專法、新光醫院洪子仁副院長分享智慧醫療；另邀請獲獎者分享他們的得獎心得與研究成果，包括：年度終身成就獎中央研究院魏福全院士、最佳研究論文獎林口長庚醫院莊垂慶教授，以及青年學者論文獎高醫大蔡政宇醫師。同時安排美國外科學術學會（AAS）交換教授Mehul V. Raval主講「改善手術室對環境衝擊之道」，以及高雄長庚醫院陳肇隆榮譽院長分享「活體肝臟移植」，賴春生教授則榮獲「教學典範獎」。
國際戰爭議題 全球醫療趨勢侯明鋒理事長及臺北醫學大學陳瑞杰董事長精心安排下，大會針對烏俄戰爭屆滿一年之際，舉行線上戰傷特別論壇，邀請飽受戰火之苦的烏克蘭KazonovPavlo醫師現身說法，以及美國軍陣醫學專家Professor Mark Bowyer主講戰傷救治的議題，希望藉由他們的經驗分享，能鼓勵台灣外科醫師更加精進戰傷救治的能力。
年會主委郭耀仁醫師表示，掌握全球最新醫療趨勢、加強國際學術交流為主軸，希望讓年輕外科醫師不僅能夠學習新技術，也能夠觸及跨專科多領域的整合，更希望讓世界看到台灣醫療進步的日新月異。為展現「醫者仁心」，大會還規劃了公益攤位，讓會員發揮愛心、善盡社會責任。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57195
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