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台灣醫療發光發熱　國際戰爭線上交流

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健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台灣外科醫學會今年成立第56週年，112年度外科聯合學術演講會在高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院舉辦，主題訂為「讓台灣醫療的好被看到」，除邀請國內外大師專題演講外，並針對烏俄戰爭周年與烏克蘭醫師線上討論戰傷救治議題。

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抗防疫有目共睹　樂在學習獲得

在COVID-19疫情肆虐之下，台灣醫護人員在抗疫防疫上，展現舉世有目共睹的高紀律與高效率，其中的視病如親和仁心仁術，更寫下了許多感人肺腑的故事。此次會議有26個外科系醫學會合辦，發表學術論文超過1000篇，近7000位醫界碩彥參與，另有28位來自世界各國的重量級外賓與會，為疫情解封之後匯聚最多國內外學者的最大型學術討論會，整合了各專科領域的翹楚、大師與會，內容精彩可期。侯明鋒理事長認為，同道樂在學習，也會樂在獲得。

除基礎教育與臨床研究外，特別演講部份安排新任健保署石崇良署長分享再生醫療專法、新光醫院洪子仁副院長分享智慧醫療；另邀請獲獎者分享他們的得獎心得與研究成果，包括：年度終身成就獎中央研究院魏福全院士、最佳研究論文獎林口長庚醫院莊垂慶教授，以及青年學者論文獎高醫大蔡政宇醫師。同時安排美國外科學術學會（AAS）交換教授Mehul V. Raval主講「改善手術室對環境衝擊之道」，以及高雄長庚醫院陳肇隆榮譽院長分享「活體肝臟移植」，賴春生教授則榮獲「教學典範獎」。

國際戰爭議題　全球醫療趨勢

侯明鋒理事長及臺北醫學大學陳瑞杰董事長精心安排下，大會針對烏俄戰爭屆滿一年之際，舉行線上戰傷特別論壇，邀請飽受戰火之苦的烏克蘭KazonovPavlo醫師現身說法，以及美國軍陣醫學專家Professor Mark Bowyer主講戰傷救治的議題，希望藉由他們的經驗分享，能鼓勵台灣外科醫師更加精進戰傷救治的能力。

年會主委郭耀仁醫師表示，掌握全球最新醫療趨勢、加強國際學術交流為主軸，希望讓年輕外科醫師不僅能夠學習新技術，也能夠觸及跨專科多領域的整合，更希望讓世界看到台灣醫療進步的日新月異。為展現「醫者仁心」，大會還規劃了公益攤位，讓會員發揮愛心、善盡社會責任。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57195

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