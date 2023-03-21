搶攻「普發6千」商機 台中星級飯店祭優惠現省逾萬元

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此外，台中福華2023春季線上旅展4月1日開跑，6千元買一套台中福華聯合通用券，額外加贈餐飲抵用券3千元，總共9千元一次帶回家「自動增值1.5倍」，下殺約66折！3F江南村的金陵烤鴨券每套三張，以原價約75折超優價品嚐招牌一鴨三吃。
響應全民普發現金6000元，台中林酒店推出平日「6,688爽住豪華客房一泊二食專案」，每日前三名預訂完成者，加碼贈送行政酒廊權益，可享用輕食、飲品，下午2點至5點：提供熱食和酒精飲料。專案包含原價13,800元豪華客房(含2客早餐)、平日每人1,298元森林百匯2客，及行政酒廊權益價值2,200元(2人)，總價值18,596元；現省11,908元。林酒店專案期間是即日起至04月14日官網線上訂房。
台中大毅老爺行旅大手筆推出住房及餐飲二項優惠，即日起至8月31日前，雙人入住3,888元起「旅人背包遊程專 案，免費贈送價值約2千元的台中城市區內遊程套組，包含限定版帆布背包乙個、旅人手札乙本、風格路線遊程體驗套組等。民眾完成遊程還可獲贈百元住宿折抵金。另ZEBRA義式餐廳則推出用餐加入會員，就可享滿千折百、當月壽星85折優惠、咖啡買一送一等優惠套券，好康多多。
築間餐飲集團是消費就免費加菜，總價值超過7,000元。辦法如是：3月24日起至築間餐飲集團旗下五大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」用餐，並加入築間餐飲集團會員，單筆消費金額滿1,000元即可獲得價值7,000元的加菜商品，贈送期限至4月底，加菜兌換期限則放寬使用至5月底。