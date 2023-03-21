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搶攻「普發6千」商機 台中星級飯店祭優惠現省逾萬元

▲台中大毅老爺行旅推出「旅人背包遊程」住房專案，住房免費贈送價值2千元的台中市區內遊程。（圖／大毅老爺提供）
▲台中大毅老爺行旅推出「旅人背包遊程」住房專案，住房免費贈送價值2千元的台中市區內遊程。（圖／大毅老爺提供）

記者金武鳯/台中報導

普發現金6千元終於等到了！台中星級飯店及餐飲業看好疫後國旅復甦，以及普發現金商機，紛紛祭出特惠方案搶客；包括大毅老爺行旅住房送台中遊程，福華飯店及林酒店分別推出買一送一及爽住專案，現省逾萬元超有感。築間餐飲集團旗下5大品牌，則是消費1000元贈送累計價值7,000元的加菜食品，讓消費者喜上加喜。

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台中福華飯店豪邁推出《全民共享6千・買一送一・食宿雙享》住房專案即日起至6月底開賣。平日僅須6千元即可享有精緻客房買一送一優惠，等於一晚只要3千元就能入住原價近萬元的精緻客房，下殺逼近3折，大省1萬多元，是上半年最狂的優惠！而且考慮到出遊住宿便利性，特別規劃彈性入住方式，房客可決定欲「連續住宿2晚」、「跨日住宿2晚」或「同日入住2間」，超貼心。

▲台中福華飯店推出《全民共享6千・買一送一・食宿雙享》住房專案即日起至6月底開賣。（圖／福華飯店提供）
▲台中福華飯店推出《全民共享6千・買一送一・食宿雙享》住房專案即日起至6月底開賣。（圖／福華飯店提供）
此外，台中福華2023春季線上旅展4月1日開跑，6千元買一套台中福華聯合通用券，額外加贈餐飲抵用券3千元，總共9千元一次帶回家「自動增值1.5倍」，下殺約66折！3F江南村的金陵烤鴨券每套三張，以原價約75折超優價品嚐招牌一鴨三吃。

▲台中福華2023春季線上旅展4月1日開跑，6千元買一套台中福華聯合通用券，額外加贈餐飲抵用券3千元，總共9千元一次帶回家。（圖／台中福華飯店提供）
▲台中福華2023春季線上旅展4月1日開跑，6千元買一套台中福華聯合 通用券，額外加贈餐飲抵用券3千元，總共9千元一次帶回家。（圖／台中福華飯店提供）
響應全民普發現金6000元，台中林酒店推出平日「6,688爽住豪華客房一泊二食專案」，每日前三名預訂完成者，加碼贈送行政酒廊權益，可享用輕食、飲品，下午2點至5點：提供熱食和酒精飲料。專案包含原價13,800元豪華客房(含2客早餐)、平日每人1,298元森林百匯2客，及行政酒廊權益價值2,200元(2人)，總價值18,596元；現省11,908元。林酒店專案期間是即日起至04月14日官網線上訂房。

▲台中林酒店推出平日「6,688爽住豪華客房一泊二食專案」，每日前三名預訂完成者，加碼贈送行政酒廊權益，（圖／林酒店提供）
▲台中林酒店推出平日「6,688爽住豪華客房一泊二食專案」，每日前三名預訂完成者，加碼贈送行政酒廊權益，（圖／林酒店提供）
台中大毅老爺行旅大手筆推出住房及餐飲二項優惠，即日起至8月31日前，雙人入住3,888元起「旅人背包遊程專 案，免費贈送價值約2千元的台中城市區內遊程套組，包含限定版帆布背包乙個、旅人手札乙本、風格路線遊程體驗套組等。民眾完成遊程還可獲贈百元住宿折抵金。另ZEBRA義式餐廳則推出用餐加入會員，就可享滿千折百、當月壽星85折優惠、咖啡買一送一等優惠套券，好康多多。

▲台中大毅老爺行旅大手筆推出住房及餐飲二項優惠專案，即日起至8月31日截止。（圖／大毅老爺提供）
▲台中大毅老爺行旅大手筆推出住房及餐飲二項優惠專案，即日起至8月31日截止。（圖／大毅老爺提供）
築間餐飲集團是消費就免費加菜，總價值超過7,000元。辦法如是：3月24日起至築間餐飲集團旗下五大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」用餐，並加入築間餐飲集團會員，單筆消費金額滿1,000元即可獲得價值7,000元的加菜商品，贈送期限至4月底，加菜兌換期限則放寬使用至5月底。


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