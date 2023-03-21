被槍直指！小鹿大步逼近「主動對準額頭」 獵人反愣住
小鹿成功化解危機！狩獵在過去來說，是人類獲取食物及保護自身安全的一種方式，但演變至現代，除了部分民族有著此類習俗傳統，多數則成為一種展現自身力量的手段。網路上便流傳一段影片，是一頭鹿發現自己被遠方獵人拿槍指著，可牠不但不逃亡，反而大步逼近，主動送上額頭，令獵人愣在原地。
記者李惠婷/綜合報導
印度林業局（Indian Forest Services, IFS）官員舒山塔（Susanta Nanda）於2月時分享影片，山林中有兩頭小鹿正在嬉戲，這時牠們注意到遠方有一名獵人正舉著獵槍對準自己，接著其中一隻竟迅速衝至獵人面前，並將額頭主動對準槍口，這讓原本頗有興致的人類呆愣原地，不久便放下獵槍，轉而愛憐地撫摸小鹿的頭部，結束這場血腥遊戲。
有網友指出另一種解釋「我所看到的是，母鹿試圖為牠的孩子犧牲自己的生命（在灌木叢中仔細觀察），接近獵人後，牠立即回頭檢查孩子是否安全地向前移動。我可能是錯的，但再看一遍還是有這個感覺」。
眾人回覆「鹿大概是走近告訴他，自己沒有任何威脅力，希望可以放牠一命」、「鹿前世一定是甘地一派。『當有人打你左臉時，你要伸出右臉給牠打』，非暴力行動的力量」、「剛剛意識到這就是甘地哲學的全部內容，轉變侵略者的邪惡心態」、「希望他再也不會回來打獵了……」。