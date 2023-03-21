朱海君被換角又遭控「價碼漲4倍」 經紀人氣炸曝內幕
朱海君近來遭原定出演的音樂劇《隔壁親家》換角，劇團總監楊忠衡控訴朱海君這部劇的價碼，是先前《四月望雨》的4倍，老公NONO客串演出也漲5倍，而朱海君則發文反擊，表示從頭到尾對方都只跟她討論劇本角色，酬勞部分根本沒被知會過，「漲價4倍」根本是空談，對此，經紀人也向《NOWnews今日新聞》公布當初與楊忠衡洽談的截圖打臉。
記者侯家瑜/台北報導
朱海君經紀人不捨藝人遭無辜指控，決定公開與楊忠衡的對話內容，可以看到當初雙方尚未簽約，劇團就將已將朱海君的名字放在海報上，事後才傳合約檔案給經紀人，也給出為期2個月的排練時間，5月15號後就要進館彩排。
至於酬勞部分，經紀人表示對方執意NONO、朱海君的價碼要用通告費去算，但被拒絕後，對方也不同意他們開出合理的演出費，不滿被惡意指控是無理蠻橫的漲價，「買賣不成仁義在！我們不演出就罷了！好好處理好好道歉『侵權』的部分，不是在那邊玩文字遊戲！」更說楊忠衡與朱海君的對話沒有談到酬勞，且合約上的價錢，還是對方已經殺了2次價後，才談好的條件，「酬勞都是他們同意後，我們才有往下進行，並且雙方確認後他們才出合約給我們簽，何來漲4倍之說？內容、演出場次、彩排時間、規格都不一樣。」
事實上，經紀人一年前也帶著朱海君、NONO與楊忠衡開過會，但劇團現在卻又要牽扯到「經紀人臨時被換掉」一事，讓經紀人相當傻眼，趕緊澄清：「就沒有換經紀人，就漲價這種事，他們硬要做這風向NO哥一直都是我，海君是唱片約在豪記，但是上一檔公演窗口就是我了。」