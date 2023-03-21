賈永婕看BLACKPINK被罵噁心！難過發聲：不該無限上綱
藝人賈永婕日前與好友們一同朝聖南韓女神天團BLACKPINK高雄演唱會，卻因為站起來擋到後排觀眾視線，引發爭議，更傳出疑似有公關票等相關謠言，面對連日罵聲與批評，賈永婕今（21）日再次發文，不僅駁斥被招待的說法，也對於被人身攻擊感到相當難過。
記者詹鎰睿/綜合報導
賈永婕今在臉書上表示，「身為一個公眾人物，被高標準的檢視，我認為是應該的，演唱會中，我擋到別人的視線，除了第一時間道歉，這兩天我也深切地反省。」她認為，看任何的表演對她來說，有些出於喜歡，有些因為好奇，「這是都我和孩子、和外界交流的一種模式，孩子們的偶像我們也要支持！」
面對被質疑有公關票，賈永婕則駁斥，「這場BP演唱會，我沒有被招待，也不是所謂的公關票，我是付費看演出，甚至我也很扼腕沒搶到8800好視野的票，也許6800很側邊第一排的票，就被覺得很好，但在4萬5千人的大場面中，因為視線死角，真的也是被擋住看不到，所以不自覺站起來擋到別人，我再一次對不起！」
談到被攻擊「說謊」、「做公益很噁」，這讓賈永婕相當難過與痛心，「這些瞬間大量的情緒性的人身攻擊、指責以及惡毒的字眼，我真的很難過！」並反問大眾：「即便公眾人物可受公評，言論自由也不應該是無限上綱，難道用言語霸凌別人的暴力行為是被允許的？」
最後賈永婕透露，有收到BLACKPINK的粉絲私訊，替她加油打氣，讓她感到溫暖，同時也曬出粉絲傳給她的內容，是「BLACKPINK台灣演唱會的聯合應援」的粉專貼文，裡面就有提到偶像演唱會基本常識，「平面區請站起來看演唱會，椅子是為了讓你不要亂跑、及放置行李、還有站累的時候休息用的，不是要你全程坐著看」，更強調，「不站起來怎麼對得起台上努力的偶像？」