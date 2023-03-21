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馮淬帆飆罵王晶：王X蛋　住台灣36年高喊「我是台灣人」

▲驚悚電影《蝴蝶大廈》舉行開鏡儀式，資深演員馮淬帆痛罵王晶害慘一堆人。（圖／松露文創提供）
▲驚悚電影《蝴蝶大廈》舉行開鏡儀式，資深演員馮淬帆痛罵王晶害慘一堆人。（圖／松露文創提供）

記者黃雅琪/新北報導

錢人豪導演率領尹馨、曹佑寧、馮淬帆、白潤音出席，驚悚電影《蝴蝶大廈》今（21）日在新北市汐止舉行的「開鏡儀式」。錢人豪透露知名演員白靈：「正在協調中，有機會跟大家見面。」好久不見的導演、資深演員馮淬帆，睽違5年再度拍戲，他直言早年拍的香港鬧劇是他「一輩子的恥辱！」更痛罵：「王晶（香港導演）這個王X蛋，害了很多人很慘。」

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▲電影《蝴蝶大廈》開鏡記者會，白潤音（左起）、林采潔、尹馨、導演錢人豪、曹佑寧、馮淬帆出席。（圖／松露文創提供）
▲電影《蝴蝶大廈》開鏡記者會，白潤音（左起）、林采潔、尹馨、導演錢人豪、曹佑寧、馮淬帆出席。（圖／松露文創提供）
馮淬帆曾演出《五福星》系列港片，飾演「牛頭帆」一角而廣為人知。馮淬帆出生於廣東順德，西元1987年到台灣定居，至今長達36年，現年77歲馮淬帆強調：「希望大家要記得我是台灣人。」他笑說鄰居看到他也有認出來。提到他在電影《最佳損友》的經典台詞「香蕉你個芭樂」，他表示網友很愛講，但他個人並不喜歡聽到。

▲國民黨30日舉行首場《國際民主沙龍》，邀請來台定居30年的香港導演兼演員馮淬帆分享看法，他回答對歐陽娜娜在央視演唱「我的祖國」的看法。(圖／記者陳弘志攝，2020.09.30)
▲馮淬帆定居台灣36年，強調自己是台灣人。(圖／記者陳弘志攝)
最後一部戲在上海拍攝，馮淬帆因為疫情休息了5年，期間曾接到香港電影邀約，但一想到疫情期間還要去香港拍片，最後還是推掉。馮淬帆回歸《蝴蝶大廈》拍戲坦言：「除非有很不喜歡的劇本或某一種原因，正常情況下是沒有理由不拍的，不過我也推了很多戲。」

提到香港導演王晶，馮淬帆生氣道：「王晶這個王X蛋，害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為什麼香港觀眾那麼喜歡看。」馮淬帆感慨的說：「我以前演過一堆那種瘋狂的戲，我叫他爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱，所以6、7年前我就發誓，我再也不演鬧劇，你給我再多錢我都不演。我到現在還沒有成功，我很想演一部大反派角色，在我走之前最好演一部。」

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