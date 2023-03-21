馮淬帆飆罵王晶：王X蛋 住台灣36年高喊「我是台灣人」
錢人豪導演率領尹馨、曹佑寧、馮淬帆、白潤音出席，驚悚電影《蝴蝶大廈》今（21）日在新北市汐止舉行的「開鏡儀式」。錢人豪透露知名演員白靈：「正在協調中，有機會跟大家見面。」好久不見的導演、資深演員馮淬帆，睽違5年再度拍戲，他直言早年拍的香港鬧劇是他「一輩子的恥辱！」更痛罵：「王晶（香港導演）這個王X蛋，害了很多人很慘。」
記者黃雅琪/新北報導
馮淬帆曾演出《五福星》系列港片，飾演「牛頭帆」一角而廣為人知。馮淬帆出生於廣東順德，西元1987年到台灣定居，至今長達36年，現年77歲馮淬帆強調：「希望大家要記得我是台灣人。」他笑說鄰居看到他也有認出來。提到他在電影《最佳損友》的經典台詞「香蕉你個芭樂」，他表示網友很愛講，但他個人並不喜歡聽到。
最後一部戲在上海拍攝，馮淬帆因為疫情休息了5年，期間曾接到香港電影邀約，但一想到疫情期間還要去香港拍片，最後還是推掉。馮淬帆回歸《蝴蝶大廈》拍戲坦言：「除非有很不喜歡的劇本或某一種原因，正常情況下是沒有理由不拍的，不過我也推了很多戲。」
提到香港導演王晶，馮淬帆生氣道：「王晶這個王X蛋，害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為什麼香港觀眾那麼喜歡看。」馮淬帆感慨的說：「我以前演過一堆那種瘋狂的戲，我叫他爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱，所以6、7年前我就發誓，我再也不演鬧劇，你給我再多錢我都不演。我到現在還沒有成功，我很想演一部大反派角色，在我走之前最好演一部。」