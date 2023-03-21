中市打造影視友善城市　盧秀燕：讓世界看見

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市府今(21)日舉行市政會議，由財團法人台中市影視發展基金會執行長林盈志進行「台中『好』電影，以影視行銷城市」專案報告。盧秀燕表示，台中市影視發展基金會人手少，預算也不多，但積極因應各劇組需求提供協拍服務，如拍攝影視劇，劇組久待台中，基金會努力讓他們感受到台中的友善、協調各局處排除困難，像是馬路拍攝由交通局與警察局協助封街、公園拍攝與建設局、區公所接洽，甚至協助借用店面拍攝、張羅各項物品。
盧秀燕指出，市府重視影視發展，除劇組拍攝期間食衣住行皆在台中消費外，透過影視作品也讓更多人看到台中，吸引台灣及國際劇組前來，每年也經過徵選補助扶植影視產業，並舉辦電影展、特展，如向電影教父致敬的李行導演90耆壽影展等，需要花費長時間的籌備、執行；另也積極經營中台灣影視基地、中山73影視藝文空間，十分不容易，感謝基金會及相關同仁的努力。
林盈志說，基金會希望以專業服務有效連結產官學三方資源，基金會董事長由市長兼任，除了凸顯全體市府對影視發展的重視外，也納入相關局處首長，有效整合市府資源，提升協調效率；另也邀請導演瞿友寧、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚等人，借重不同的專長，對台中市影視發展做出貢獻。
林盈志指出，許多影視作品將拍攝場景設在台中，如由文化局協助在大里菸葉場拍攝，叫好又叫座的「茶金」、在台中審計新村與七期等地拍攝的「他們創業的那些鳥事」、在市府大樓拍攝的「鏡子森林」、在黎明新村、西區以及目前聲名大噪的龍井告白平交道拍攝的「我吃了那男孩一整年的早餐」、重新拍出台中公園與大肚山美感的「刻在你心底的名字」，以及黃信堯導演的「大佛普拉絲」跟「同學麥娜絲」，成功推銷台中各地景點。
此外，中市擁有台灣第一的中台灣影視基地，是台灣最大的攝影棚，棚內也擁有最先進的虛擬攝影設備、遠東最大造浪池，為各劇組提供專業拍攝環境、完善硬體設備等支援服務；另中部唯一的藝術電影院「中山73影視藝文空間」，是中部地區重要的影視聚落，除了常態的電影放映外，在場館內以數位方式展覽台中電影歷史與發展，在有限的空間內提供參觀者無限的訊息。