Touch Taiwan於4月登場 打造元宇宙互動式沉浸體驗
Touch Taiwan 2023智慧製造展將在4月19日至21日於台北南港展覽館一館4樓盛大展出，展示智慧製造設備、企業強化韌性製造及數位轉型解決方案，現場提供近200種具競爭力的解決方案，涵蓋智慧製造、零售、移動、育樂、物流、醫療等多元領域，展中設立「元宇宙智慧製造專區」由佐臻、方塊磚等廠商透過AR虛擬實境打造元宇宙互動式沉浸體驗，預計將帶動相關產業龐大商機。
記者許家禎／台北報導
主辦單位指出，攝陽企業今年將分享Micro LED設備關鍵技術、三菱電機自動化提案，如UPH及產品良率等因應現有製程技術，透過三菱電機最新技術TSN網路架構及Soft Motion SWMG所提供的多元API Library和J5系列Servo AMP，達到Real Time Motion system，有望大幅提升設備精度及速度，未來有望突破逐步邁入量產可能性。
擁有永續智造經驗的台達電今年推出透視工廠，數位可視化技術+應用邁向智能製造，將工廠的生產過程、設備運行狀態、物流管理等信息以可視化的方式呈現出來，從而實現工廠的智能化管理。東佑達將展出應用於半導體先進製程奈米精密氣浮平台和中空平台，具有高精度、高穩定性和奈米級的直線度、平面度，廣泛應用於面板貼合、精密印刷、晶圓定位、AOI檢測、Micro LED、半導體等適用各種精密量測製程精準對位。
皮托科技今年搭工業元宇宙、CAE+AI和數位分身解決方案模擬實現ESG節能減碳；並將首次在台展出雷射都卜勒振動分析儀-採用雷射測量技術及高性能數位微鏡裝置DLP/DMD，能夠在不接觸測量物體的情況下進行高精度、高效率的振動分析。首次參展的半導體封測設備廠精映科技，將展出擁有獨創的專利技術協作型AMR自走車、自動倉儲管理系統及提供最完善的客製化解決方案。
Touch Taiwan 2023系列展規劃為期三天精彩可期的論壇及活動，同期搭配智慧製造系列論壇，「智慧智造關鍵技術論壇」及「元宇宙ARVR及數位轉型新趨勢論壇」邀請專家分享及提供媒合服務、智慧製造買主團體導覽、跨域產品發表會。